TMC के तीन बैंक खात पर 440 करोड़ रुपये फज, बग विधयकों की ओर से शिकायत

TMC के भीतर सत्ता संघर्ष बढ़ते हुए, तीन बैंक खात पर 440 करोड़ रुपये का फज लगाने से पार्टी के वित्तय मामलों में स्पष्ट असमानता की ओर इशरा करता है।

दोस्ती और वफदरी के बीच एक बार फिर से झलक दिखती है जब तणमल कांग्रेस ( TMC ) के तीन महत्वपूर्ण बैंक खात पर भारी आर्थिक गड़बड़ी के आरोप के बाद 440 करोड़ रुपये का फज लागू हो गया है। यह घटना पार्टी के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष की गहरई को और उजगर करती है, जब बग विधयकों ने अपनी उपक्षा की शिकायत लेकर अपल की। इन बैंक खात में जमा हुई राशि की वैधता पर उठई गई शकओं के कारण पुलिस को एक औपचारक जांच की सफरश की गई और तत्काल प्रभाव से सभी डबट लेन-दन पर रोक लगई गई। यह कदम 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद की हार के बाद TMC के भीतर क्षणक शक्ति संतलन को तोड़ देता है, खासकर पूर्व मंत्री अरप विश्वास और विपक्ष नेता ऋतब्रत बनर्जी के गट के बीच के विरोध को। वधयकों का दावा है कि इन खात में जमा धन अवध वसूली, कटमनी, सरकारी पैस के दरपयोग और तत्र असतषयों से उत्पन्न हो सकता है। इन आरोप के मुताबिक कुछ खात पर अवध उत्पत्ति के धन को रखा गया था जिसे सामान्य जनता के सामने लना आवश्यक माना गया। साइबर क्रइम थने में शिकायत दर्ज कराने वाले गट के 10 विधयकों ने एफआईआर दाखल करके बैंक खात की विस्तत जांच और गोपनीयता की माँग की। यदि पाया जाए कि इन खात में अवध धन सम्मलत है, तो नयी दिशा निर्देश के तहत धन को संघटत कर विदेश ले जया जाएगा। वह दिन 5 जून को भट हुई कार्यकारी बैठक में एक नया कोषध्यक्ष नामत हुआ, लेकिन अरप विश्वास अब पार्टी के वित्तय मामलों पर नियंत्रण नहीं रखता है। बड़े आधार पर यह निर्णय पार्टी की नई दिशा को दर्शता है, खासकर आगे की राजनतिक दिशा और चुनाव के लिए रणनीति में सुधार की पहल पर। नयी नेतृत्व मंडली ने दावा किया कि पार्टी के हर खाते को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर निगरनी और नवीनतम तकनीकों का उपयोग करेंगे। इसके बावजूद बग विधयकों की शिकायत जारी हैं, इस रययत के बावजूद भी गट के बीच विवाद को पूरा खत्म नहीं हुआ है। यह मामला न केवल TMC के भीतर के राजनीति क परदश्य को बदल रहा है, बल्कि वैध वित्तय प्रक्रयओं पर भी विचार-वमर्श का उभार ला रहा है। इस तरह के कदम से यह स्पष्ट है कि भारत की राजनीति में सत्ता संघर्ष और आर्थिक गड़बड़यों का संबंध अब भी गहरा है और पारदर्शता के सवाल को बार बार ज़ररत है.

दोस्ती और वफदरी के बीच एक बार फिर से झलक दिखती है जब तणमल कांग्रेस (TMC) के तीन महत्वपूर्ण बैंक खात पर भारी आर्थिक गड़बड़ी के आरोप के बाद 440 करोड़ रुपये का फज लागू हो गया है। यह घटना पार्टी के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष की गहरई को और उजगर करती है, जब बग विधयकों ने अपनी उपक्षा की शिकायत लेकर अपल की। इन बैंक खात में जमा हुई राशि की वैधता पर उठई गई शकओं के कारण पुलिस को एक औपचारक जांच की सफरश की गई और तत्काल प्रभाव से सभी डबट लेन-दन पर रोक लगई गई। यह कदम 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद की हार के बाद TMC के भीतर क्षणक शक्ति संतलन को तोड़ देता है, खासकर पूर्व मंत्री अरप विश्वास और विपक्ष नेता ऋतब्रत बनर्जी के गट के बीच के विरोध को। वधयकों का दावा है कि इन खात में जमा धन अवध वसूली, कटमनी, सरकारी पैस के दरपयोग और तत्र असतषयों से उत्पन्न हो सकता है। इन आरोप के मुताबिक कुछ खात पर अवध उत्पत्ति के धन को रखा गया था जिसे सामान्य जनता के सामने लना आवश्यक माना गया। साइबर क्रइम थने में शिकायत दर्ज कराने वाले गट के 10 विधयकों ने एफआईआर दाखल करके बैंक खात की विस्तत जांच और गोपनीयता की माँग की। यदि पाया जाए कि इन खात में अवध धन सम्मलत है, तो नयी दिशा निर्देश के तहत धन को संघटत कर विदेश ले जया जाएगा। वह दिन 5 जून को भट हुई कार्यकारी बैठक में एक नया कोषध्यक्ष नामत हुआ, लेकिन अरप विश्वास अब पार्टी के वित्तय मामलों पर नियंत्रण नहीं रखता है। बड़े आधार पर यह निर्णय पार्टी की नई दिशा को दर्शता है, खासकर आगे की राजनतिक दिशा और चुनाव के लिए रणनीति में सुधार की पहल पर। नयी नेतृत्व मंडली ने दावा किया कि पार्टी के हर खाते को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर निगरनी और नवीनतम तकनीकों का उपयोग करेंगे। इसके बावजूद बग विधयकों की शिकायत जारी हैं, इस रययत के बावजूद भी गट के बीच विवाद को पूरा खत्म नहीं हुआ है। यह मामला न केवल TMC के भीतर के राजनीतिक परदश्य को बदल रहा है, बल्कि वैध वित्तय प्रक्रयओं पर भी विचार-वमर्श का उभार ला रहा है। इस तरह के कदम से यह स्पष्ट है कि भारत की राजनीति में सत्ता संघर्ष और आर्थिक गड़बड़यों का संबंध अब भी गहरा है और पारदर्शता के सवाल को बार बार ज़ररत है





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