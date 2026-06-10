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TMC छोड़ने के बाद अब BJP में जाएंगी? राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली सुष्मिता देव ने दिया ये जवाब

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TMC छोड़ने के बाद अब BJP में जाएंगी? राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली सुष्मिता देव ने दिया ये जवाब
सुष्मिता देवतृणमूल कांग्रेसराज्यसभा
📆10-06-2026 11:55:00
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सुष्मिता देव ने अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़ने का फैसला किया है और तृणमूल कांग्रेस और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस कदम को ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है.

भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता सुष्मिता देव ने अपनी राजनीति क पार्टी छोड़ने का फैसला किया है.

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है. सुष्मिता देव ने कहा है कि उनका भविष्य पश्चिम बंगाल में नहीं, बल्कि उनके गृह राज्य असम की राजनीति में है. उनके इस कदम को ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो 2026 के चुनावों में करारी हार के बाद पहले से ही अस्तित्व के संकट से जूझ रही है.

सुष्मिता देव ने कहा है कि उनके इस फैसले के पीछे व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों कारण हैं, और उन्होंने कहा है कि वह असम में सक्रिय राजनीति करना चाहती हैं

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सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा असम भारतीय राजनीति

 

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