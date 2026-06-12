TMC बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को भेजा अलग गुट मान्यता का पत्र, 18 हस्ताक्षर

तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम 18 मई को एक पत्र भेजा, जिसमें अलग गुट के रूप में मान्यता लेने का अनुरोध किया गया. पत्र पर 18 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जो बैठक व्यवस्था और संसाधनों की मांग करता है. इस पत्र की एक प्रति सामने आई है.

तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के बागी सांसद ों ने लोकसभा स्पीकर से अलग गुट के रूप में मान्यता लेने का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा है.

यह पत्र 18 मई 2024 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम प्रेषित किया गया था और इसमें 18 सांसदों के हस्ताक्षर सहेजे गए हैं. इस पत्र की एक प्रति सामने आई है, जो बागी गुट की मांगों और उनकी सांख्यिकीय शक्ति को प्रमाणित करती है.

इस प्रकार, हिंदुस्तान की मुख्य राजनीतिक दาล में नए संघर्ष का सामना हो रहा है, क्योंकि यह पत्र स्पीकर कार्यालय से अतिरिक्त पहचान और संसाधनों की मांग करता है, जिससे बैठक व्यवस्था और कार्यवाहक में बदलाव आ सकता है. इस मांग के पीछे बागी सांसदों का दावा है कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रवर्धित करने के लिए अलग पहचान की आवश्यकता feels हैं





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TMC बागी सांसद लोकसभा स्पीकर अलग गुट मान्यता पत्र 18 हस्ताक्षर

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