TMC में बगावत से सियासी हलचल तेज, जानिए किन पार्टियों में हो चुकी है फूट

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी में हाल ही में हुई बगावत ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इस घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में पार्टियों के भीतर फूट की पुरानी परंपरा को याद दिलाया है, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और कई क्षेत्रीय दलों में विभाजन हो चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में हाल ही में हुई बगावत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बगावत करने वाले नेताओं का आरोप है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है और फैसले सिर्फ शीर्ष नेतृत्व लेता है। इस बगावत से टीएमसी को झटका लगा है, लेकिन पार्टी ने इसे मामूली घटना बताते हुए खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, वे जनता के बीच अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में पार्टियों के भीतर फूट की प्रवृत्ति को उजागर किया है। इतिहास गवाह है कि कई राजनीतिक दलों में इस तरह की बगावत ें हुई हैं और उनके परिणामस्वरूप नई पार्टियों का जन्म हुआ है। भारतीय राजनीति में पार्टियों के विभाजन का एक लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी में कई बार फूट पड़ी, जिसमें 1969 में कांग्रेस का विभाजन, 1978 में कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (यू) का गठन, और हाल ही में कांग्रेस से अलग होकर कई क्षेत्रीय दलों का उदय शामिल है। भाजपा में भी 2005 में उमा भारती और मदन लाल खुराना जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी। क्षेत्रीय दलों में भी यह प्रवृत्ति आम है। उदाहरण के लिए, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच मतभेद, बसपा में मायावती और कांशीराम के बाद की खींचतान, और एआईएडीएमके में जयललिता के निधन के बाद पार्टी का दो फाड़ होना। हर बार इन फूट के पीछे नेतृत्व, नीतियों या चुनावी रणनीति को लेकर मतभेद रहे हैं। टीएमसी में हालिया बगावत भी इसी परंपरा का हिस्सा लगती है। हालांकि, टीएमसी में इस बगावत का प्रभाव सीमित रह सकता है क्योंकि पार्टी मजबूत जनाधार और ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर टिकी हुई है। लेकिन यह घटना संकेत देती है कि पार्टी के अंदर असंतोष पनप रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की फूट से पार्टी को कमजोर होने से बचाने के लिए ममता बनर्जी को आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा और नेताओं की चिंताओं को सुनना होगा। अन्यथा, यह बगावत बड़ी फूट का कारण बन सकती है, जिसका फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा और वाम दल इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि टीएमसी इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या यह बगावत पार्टी की राजनीतिक ताकत को प्रभावित करती है.

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में हाल ही में हुई बगावत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बगावत करने वाले नेताओं का आरोप है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है और फैसले सिर्फ शीर्ष नेतृत्व लेता है। इस बगावत से टीएमसी को झटका लगा है, लेकिन पार्टी ने इसे मामूली घटना बताते हुए खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, वे जनता के बीच अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में पार्टियों के भीतर फूट की प्रवृत्ति को उजागर किया है। इतिहास गवाह है कि कई राजनीतिक दलों में इस तरह की बगावतें हुई हैं और उनके परिणामस्वरूप नई पार्टियों का जन्म हुआ है। भारतीय राजनीति में पार्टियों के विभाजन का एक लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी में कई बार फूट पड़ी, जिसमें 1969 में कांग्रेस का विभाजन, 1978 में कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (यू) का गठन, और हाल ही में कांग्रेस से अलग होकर कई क्षेत्रीय दलों का उदय शामिल है। भाजपा में भी 2005 में उमा भारती और मदन लाल खुराना जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी। क्षेत्रीय दलों में भी यह प्रवृत्ति आम है। उदाहरण के लिए, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच मतभेद, बसपा में मायावती और कांशीराम के बाद की खींचतान, और एआईएडीएमके में जयललिता के निधन के बाद पार्टी का दो फाड़ होना। हर बार इन फूट के पीछे नेतृत्व, नीतियों या चुनावी रणनीति को लेकर मतभेद रहे हैं। टीएमसी में हालिया बगावत भी इसी परंपरा का हिस्सा लगती है। हालांकि, टीएमसी में इस बगावत का प्रभाव सीमित रह सकता है क्योंकि पार्टी मजबूत जनाधार और ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर टिकी हुई है। लेकिन यह घटना संकेत देती है कि पार्टी के अंदर असंतोष पनप रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की फूट से पार्टी को कमजोर होने से बचाने के लिए ममता बनर्जी को आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा और नेताओं की चिंताओं को सुनना होगा। अन्यथा, यह बगावत बड़ी फूट का कारण बन सकती है, जिसका फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा और वाम दल इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि टीएमसी इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या यह बगावत पार्टी की राजनीतिक ताकत को प्रभावित करती है





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