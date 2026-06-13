TMC में अंदरूनी कलह: अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच खटास

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी और युवा नेता अभिषेक बनर्जी के बीच तनाव सार्वजनिक हो गया है। कल्याण बनर्जी ने हाल ही में कहा कि अभिषेक उनके बेटे की तरह हैं और बेटे की गलतियां माफ करना पिता का काम है। लेकिन इससे पहले उन्होंने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दिया था कि उन्हें कल्याण और अभिषेक के बीच किसी एक को चुनना होगा।

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी तथा युवा नेता अभिषेक बनर्जी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कल्याण बनर्जी ने शनिवार को कहा कि अभिषेक बनर्जी उनके बेटे जैसा है और बेटे की सभी गलतियों को माफ करना पिता का काम होता है। उन्होंने यह बयान तब दिया जब अभिषेक बनर्जी ने एक दिन पहले शुक्रवार को कहा था कि कल्याण बनर्जी मुझसे बड़े हैं और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। यह सार्वजनिक तनाव तब बढ़ा जब अभिषेक ने फर्जी साइन मामले में अपना वकील बदल लिया, जबकि पहले कल्याण इस केस में उनके वकील थे। इसके बाद कल्याण ने कहा था कि अभिषेक को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता और वे बहुत अहंकारी हैं, जिससे पार्टी बर्बाद हुई है। इससे पहले 11 जून को कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी थी कि उन्हें कल्याण और अभिषेक के बीच किसी एक को चुनना होगा। उन्होंने टीएमसी में हो रहे टूट पर भी बात की और कहा कि बागियों को बीजेपी की शरण में जाना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री से बातचीत के बावजूद कोई विकास नहीं हो रहा है। इसके अलावा, उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस के विलय की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वे कांग्रेस के साथ कोई विलय नहीं कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में, बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने सोमवार को टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी दक्षिण 24 परगना जिले के फालता पुलिस स्टेशन में दर्ज सात प्राथमिकी के सिलसिले में हुई। इस बीच, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टीएमसी में यह फूट गहरी होती है, तो आगामी चुनावों में पार्टी के वोट बैंक और संगठन पर गंभीर असर पड़ सकता है। ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और इंडिया ब्लाक के भीतर उनकी स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि, दोनों गुट अपनी वैधता साबित करने के लिए विधानसभा, चुनाव आयोग और अदालतों में जाएंगे। बागियों का दावा है कि उनके पास दो-तिहाई विधायक हैं, जिससे कानूनी विवाद और गहरा सकता है। आने वाले दिनों में लड़ाई सिर्फ विधायकों की संख्या की नहीं बल्कि पार्टी के नाम, संगठन और राजनीति क विरासत की होगी.

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