TMC विधायक मदन मित्रा के ठिकानों पर ED की छापेमारी, नगर निगम भर्ती घोटाले में रिश्वत के आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर कामरहाटी नगर पालिका समेत कई नगर निकायों में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले नकद और सोना लेने का आरोप है। ED को कई दस्तावेज और नकदी मिली है।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के कई ठिकानों पर शनिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई सुबह-सुबह शुरू हुई और कई घंटों तक जारी रही। ED की कोलकाता शाखा की टीम ने मदन मित्रा से जुड़े कम से कम सात ठिकानों पर दबिश दी। इनमें उनका दक्षिणेश्वर स्थित फ्लैट, कामरहाटी स्थित कार्यालय और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। यह छापेमारी मदन मित्रा पर लगे नगर निगम भर्ती घोटाले के सिलसिले में की गई है। एजेंसी को सूचना मिली थी कि मित्रा ने कामरहाटी नगर पालिका समेत कई नगर निकायों में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के जरिए नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली थी। ED के अनुसार, अब तक की जांच से पता चला है कि मदन मित्रा ऐसी 125 से अधिक गैर-कानूनी नियुक्तियों में शामिल रहे हैं। यह नियुक्तियां कामरहाटी नगर पालिका के अलावा आसपास की अन्य नगर पालिकाओं में भी हुईं। आरोप है कि मित्रा ने इन नियुक्तियों के लिए एक तय रेट के अनुसार बिचौलियों से नकद और सोना लिया। बिचौलियों ने अयोग्य उम्मीदवारों से पैसे वसूले और उसका एक हिस्सा मित्रा को दिया। कई मामलों में उम्मीदवारों के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या अनुभव नहीं था, फिर भी उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। इस घोटाले से नगर निकायों में भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। ED की टीम ने दक्षिणेश्वर स्थित मित्रा के फ्लैट की तलाशी के दौरान कुछ नकदी और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके अलावा, छह बैंक खातों की जानकारी भी सामने आई है, जिनकी जांच की जा रही है। एजेंसी को संदेह है कि इन खातों में रिश्वत की राशि जमा की गई थी। छापेमारी के दौरान मित्रा के कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं, जिनमें नियुक्तियों से संबंधित फाइलें शामिल हैं। ED का कहना है कि आगे की जांच जारी है और जल्द ही मित्रा से पूछताछ की जा सकती है। यह मामला पश्चिम बंगाल में TMC सरकार के खिलाफ विपक्ष के हमलों को तेज करने वाला है, क्योंकि मदन मित्रा पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं। इस घोटाले ने राज्य में नगर निकायों में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के कई ठिकानों पर शनिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई सुबह-सुबह शुरू हुई और कई घंटों तक जारी रही। ED की कोलकाता शाखा की टीम ने मदन मित्रा से जुड़े कम से कम सात ठिकानों पर दबिश दी। इनमें उनका दक्षिणेश्वर स्थित फ्लैट, कामरहाटी स्थित कार्यालय और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। यह छापेमारी मदन मित्रा पर लगे नगर निगम भर्ती घोटाले के सिलसिले में की गई है। एजेंसी को सूचना मिली थी कि मित्रा ने कामरहाटी नगर पालिका समेत कई नगर निकायों में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के जरिए नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली थी। ED के अनुसार, अब तक की जांच से पता चला है कि मदन मित्रा ऐसी 125 से अधिक गैर-कानूनी नियुक्तियों में शामिल रहे हैं। यह नियुक्तियां कामरहाटी नगर पालिका के अलावा आसपास की अन्य नगर पालिकाओं में भी हुईं। आरोप है कि मित्रा ने इन नियुक्तियों के लिए एक तय रेट के अनुसार बिचौलियों से नकद और सोना लिया। बिचौलियों ने अयोग्य उम्मीदवारों से पैसे वसूले और उसका एक हिस्सा मित्रा को दिया। कई मामलों में उम्मीदवारों के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या अनुभव नहीं था, फिर भी उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। इस घोटाले से नगर निकायों में भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। ED की टीम ने दक्षिणेश्वर स्थित मित्रा के फ्लैट की तलाशी के दौरान कुछ नकदी और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके अलावा, छह बैंक खातों की जानकारी भी सामने आई है, जिनकी जांच की जा रही है। एजेंसी को संदेह है कि इन खातों में रिश्वत की राशि जमा की गई थी। छापेमारी के दौरान मित्रा के कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं, जिनमें नियुक्तियों से संबंधित फाइलें शामिल हैं। ED का कहना है कि आगे की जांच जारी है और जल्द ही मित्रा से पूछताछ की जा सकती है। यह मामला पश्चिम बंगाल में TMC सरकार के खिलाफ विपक्ष के हमलों को तेज करने वाला है, क्योंकि मदन मित्रा पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं। इस घोटाले ने राज्य में नगर निकायों में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं





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