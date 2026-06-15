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TMC संकट: कर्म का पहिया घूमता है, ममता बनर्जी के साथ वही हो रहा जो उन्होंने कांग्रेस के साथ किया

राजनीति News

TMC संकट: कर्म का पहिया घूमता है, ममता बनर्जी के साथ वही हो रहा जो उन्होंने कांग्रेस के साथ किया
TMC संकटममता बनर्जीकर्म चक्र
📆15-06-2026 12:10:00
📰NBT Hindi News
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) में गहरा अंदरूनी विभाजन उभरा है। 20 सांसदों का गुट त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी (NCPI) में विलय का ऐलान कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतब्रत बनर्जी के गुट को मान्यता दे दी। यह घटनाएं 1990 के दशक में ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस से अलग होकर TMC की स्थापना से तुलनीय हैं। सोशल मीडिया पर 'कर्म घूम-फिरकर वापस आते हैं' संदेश प्रसारित हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे। TMC की कमजोरी और नेतृत्व में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है।

त्रिगुणा महसूस का दौर वापस: तृणमूल कांग्रेस, जिसने 1990 के दशक में कांग्रेस से अलग होकर राजनीति क यात्रा की शुरुआत की, आज खुद अंदरूनी विभाजन का सामना कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा दौर फिर दोबारा देखने को मिल रहा है, जो ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता और वक्त का पहिया घूमने की不准 की वजह से उत्पन्न हुआ है। इसमें शामिल हैं: विधानसभा चुनाव हारने के बाद TMC में गहराई से फूट पड़ना, 20 सांसदों के गुट का NCPI के साथ विलय, और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतब्रत बनर्जी के गुट को मान्यता देना। सोशल मीडिया पर 'कर्म घूम-फिरकर वापस आते हैं' वाक्यंश व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ जो किया था, वही अब उनके साथ हो रहा है। कांग्रेस ने ममता के मौके पर आधारित राजनीति का दोहराव कहा और उन्होंने विनय कुमार दोकानिया के माध्यम से 'जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे' संदेश दिया। ममता बनर्जी की नेतृत्व में TMC का गिरावट और अंदरूनी बंटवारा स्पष्ट है। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1997 में, कांग्रेस से अलग होने से पहले, ममता बनर्जी ने बार-बार महसूस किया कि कांग्रेस हाईकमान पश्चिम बंगाल में उनके वाम-विरोधी आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही है। वे महसूस करते थे कि कांग्रेस नेतृत्व वामपंथी दलों के प्रति नरम थी और इससे उनके समर्थकों में निराशा फैली। एक प्रतीकात्मक घटना: कांग्रेस अधिवेशन के दौरान आधिकारिक इनडोर कार्यक्रम के बाज में समानांतर जनसभा में ममता बनर्जी की भीड़ आई, जिससे पता चला कि उनकी लोकप्रियता कांग्रेस संगठन पर निर्भर नहीं थी। शुरुआत में, ममता ने 'वॉटरमेलन थ्योरी' का उपयोग करके कांग्रेस के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि वे बाहर से कांग्रेस के दिखते हैं लेकिन अंदर से वामपंथी राजनीति का समर्थन करते हैं। भारतीय राजनीति में पार्टियों का बंटवारा कोई नई बात नहीं है; आज़ादी के बाद से कांग्रेस कई बार विभाजित हुई है। क्षेत्रीय पार्टियों की स्थापना एक सामान्य प्रेरणा थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और RJD। पश्चिम बंगाल में भी राज्य कांग्रेस अलग हुई और अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बने, जो ममता बनर्जी की स्थिति से मेल खाता है। अब TMC में भी ऐसा ही दौर चल रहा है: किसी गुट की विलय घोषणा, विधानसभा अध्यक्ष की मान्यता, और स्पीकर द्वारा दस्तीदार प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से पार्टी का घटibit दिखाई दे रहा है। यह सार त佛陀 है कि राजनीति में कर्म का चक्र लगातार चक्र acircle बनाता है.

त्रिगुणा महसूस का दौर वापस: तृणमूल कांग्रेस, जिसने 1990 के दशक में कांग्रेस से अलग होकर राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, आज खुद अंदरूनी विभाजन का सामना कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा दौर फिर दोबारा देखने को मिल रहा है, जो ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता और वक्त का पहिया घूमने की不准 की वजह से उत्पन्न हुआ है। इसमें शामिल हैं: विधानसभा चुनाव हारने के बाद TMC में गहराई से फूट पड़ना, 20 सांसदों के गुट का NCPI के साथ विलय, और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतब्रत बनर्जी के गुट को मान्यता देना। सोशल मीडिया पर 'कर्म घूम-फिरकर वापस आते हैं' वाक्यंश व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ जो किया था, वही अब उनके साथ हो रहा है। कांग्रेस ने ममता के मौके पर आधारित राजनीति का दोहराव कहा और उन्होंने विनय कुमार दोकानिया के माध्यम से 'जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे' संदेश दिया। ममता बनर्जी की नेतृत्व में TMC का गिरावट और अंदरूनी बंटवारा स्पष्ट है। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1997 में, कांग्रेस से अलग होने से पहले, ममता बनर्जी ने बार-बार महसूस किया कि कांग्रेस हाईकमान पश्चिम बंगाल में उनके वाम-विरोधी आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही है। वे महसूस करते थे कि कांग्रेस नेतृत्व वामपंथी दलों के प्रति नरम थी और इससे उनके समर्थकों में निराशा फैली। एक प्रतीकात्मक घटना: कांग्रेस अधिवेशन के दौरान आधिकारिक इनडोर कार्यक्रम के बाज में समानांतर जनसभा में ममता बनर्जी की भीड़ आई, जिससे पता चला कि उनकी लोकप्रियता कांग्रेस संगठन पर निर्भर नहीं थी। शुरुआत में, ममता ने 'वॉटरमेलन थ्योरी' का उपयोग करके कांग्रेस के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि वे बाहर से कांग्रेस के दिखते हैं लेकिन अंदर से वामपंथी राजनीति का समर्थन करते हैं। भारतीय राजनीति में पार्टियों का बंटवारा कोई नई बात नहीं है; आज़ादी के बाद से कांग्रेस कई बार विभाजित हुई है। क्षेत्रीय पार्टियों की स्थापना एक सामान्य प्रेरणा थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और RJD। पश्चिम बंगाल में भी राज्य कांग्रेस अलग हुई और अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बने, जो ममता बनर्जी की स्थिति से मेल खाता है। अब TMC में भी ऐसा ही दौर चल रहा है: किसी गुट की विलय घोषणा, विधानसभा अध्यक्ष की मान्यता, और स्पीकर द्वारा दस्तीदार प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से पार्टी का घटibit दिखाई दे रहा है। यह सार त佛陀 है कि राजनीति में कर्म का चक्र लगातार चक्र acircle बनाता है

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TMC संकट ममता बनर्जी कर्म चक्र कांग्रेस विभाजन पश्चिम बंगाल राजनीति

 

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