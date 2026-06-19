TMC Split: ममता बनर्जी बाजी पलट सकती हैं, स्पीकर का फैसला आने से पहले ही TMC ने बना लिया 'प्लान B'

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इन दिनों पूरे देश की नजर है. आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों को अलग से मान्यता मिलेगी या नहीं इस पर अपना फैसला देंगे. बता दें TMC के भीतर से उठी बगावत ने ममता बनर्जी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं. लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि TMC की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी वो शायद ममता दीदी की राजनीति को अभी तक समझ नहीं पाए.अगर स्पीकर बागी सांसदों को अलग संसदीय समूह की मान्यता दे देते हैं, तो TMC चुप नहीं बैठेगी. पार्टी के पास कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक अलग-अलग तीनों मोर्चों पर लड़ने के रास्ते खुले हैं.

ममता बनर्जी के पास है ये बड़ा 'हथियार', स्पीकर का फैसला आने से पहले ही TMC ने बना लिया 'प्लान B' TMC Split: अगर टीएमसी के बागी सांसदों को संसद में मान्यता मिल जाती है तो भी खेल खत्म नहीं होगा.

आपको बताते हैं कि कैसे अभी भी ममता बनर्जी बाजी पलट सकती हैं. पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इन दिनों पूरे देश की नजर है. आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों को अलग से मान्यता मिलेगी या नहीं इस पर अपना फैसला देंगे. बता दें TMC के भीतर से उठी बगावत ने ममता बनर्जी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं.

लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि TMC की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी वो शायद ममता दीदी की राजनीति को अभी तक समझ नहीं पाए. अगर स्पीकर बागी सांसदों को अलग संसदीय समूह की मान्यता दे देते हैं, तो TMC चुप नहीं बैठेगी. पार्टी के पास कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक अलग-अलग तीनों मोर्चों पर लड़ने के रास्ते खुले हैं





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