TMC's 'Punisher' candidate Jahaniger Khan surrenders in Falta election, saying special package from Chief Minister in Ddungal

Jahaniger Khan, a popular TMC candidate in the upcoming election, has decided to surrender in the Falta constituency, stating that he wants to ensure peace and progress in the region. He said that the Chief Minister of West Bengal, Mr. Mamata Banerjee, has given a special package for the development of Falta. He made this announcement ahead of the polling for the 21st May.
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया है, TMC के 'पुष्पा' जहांगीर खान ने बताई फाल्टा सीट पर सरेंडर की वजहJahangir Khan Left Falta Election: पश्चिम बंगाल की सियासत में नाटकीय घटनाक्रम सामने आया है। डायमंड हार्बर लोकसभा में आने वाली फाल्टा सीट से TMC के कैंडिडेट जहांगीर खान ने वोटिंग से पहले ही मैदान छोड़ दिया है। जहांगीर खान बताया है कि उन्होंने क्यों सीएम शुभेंदु अधिकारी के सामने सरेंडर किया है।पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनने के बाद बड़ा उलटफेर आया है। मंगलवार को TMC के फाल्टा से कैंडिडेट जहांगीर खान ने री-पोलिंग से पहले खुद के मैदान से हटने का ऐलान कर दिया। जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी के करीबियों में माना जाता है। ऐसे में जब 21 मई को फाल्टा में वोटिंग है तब जहांगीर खान के फैसले से TMC भी बैकफुट पर आ गई। TMC के उम्मीदवार जहांगीर खान क्यों फाल्ट सीट पर सरेंडर किया। इसके वजह का ऐलान उन्होंने खुद किया है।मीडिया से बातचीत में जहांगीर खान ने कहा कि मैं फाल्टा का बेटा हूं और मैं चाहता हूं कि फाल्टा में शांति रहे और वह तरक्की करे। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्रीफाल्टा के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, इसीलिए मैं खुद को इस चुनाव क्षेत्र के री-पोलिंग से अलग कर रहा हूं। TMC ने जहाهنگیन के चुनावी मैदान से हटने को निजी फैसला बताया है। पार्टी ने कहा है कि पुलिस ने काफी कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है। चुनाव आयोग मूकदर्शक बना हुआ है, हालांकि TMC के कैंडिडेट ने ये आरोप नहीं लगाए हैं। बंगाल में 'पुष्पा' बन रहे जहांगीर खान ने वोटिंग से पहले छोड़ा मैदान, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बोले-नहीं था कोई विकल्प, valiantajahniger@outlook.
