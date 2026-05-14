TTE Saves Pregnant Woman's Life on Train, Receives Praise from Passengers and Railway Officer

A Chief Ticket Inspector (CTE) on a train in Chhattisgarh saved a pregnant woman's life during childbirth and received praise from passengers and a railway officer.

न अब कभी वो टीटीई उस महिला को भूलेगा और न ही वो महिला उस टीटीई को भूलेगी। जिसने मुश्किल समय में उसका साथ निभाया। गाड़ी संख्या 22538, कुशीनगर एक्सप्रेस में एक महिला को जब प्रसव पीड़ा होनी शुरू हुई और चीफ टेक्ट इंस्पेक्टर को यह बात पता लगी, तो उन्होंने किसी बड़े भाई की तरह महिला की मदद की। वैसे कहने को तो TTE ने सिर्फ अपना फर्ज निभाया।लेकिन यह किसी मानवता और इंसानियत से कम नहीं था। यह कहानी इंटरनेट पर जिस यूजर तक भी पहुंच रही है। इसे पढ़कर हर किसी का दिल गार्डन-गार्डन हो गया है।टीटीई ने निभाया फर्ज महाराष्ट्र में आने वाले भुसावल के DRM ने अपने X पोस्ट पर इस घटना के बारे में बताते हुए TTE को दिल से बधाई दी है। रेलवे अधिकारी ने मुख्य टिकट निरीक्षक की तत्परता से ट्रेन में हुई सेफ डिलीवरी की तारीफ करते हुए बताया कि जब सेंट्रल रेलवे भुसावल डिवीजन में कार्यरत CTE आर.

एस. तेली कुशीनगर एक्सप्रेस में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान ट्रेन के कसारा–इगतपुरी सेक्शन से गुजरने के दौरान, उन्हें एक महिला को ‘प्रसव पीड़ा’ होने की जानकारी मिली।यात्री की सेवा और सुरक्षा चीफ टिकट इंस्पेक्टर सूचना मिलते ही तत्परता दिखाते हुए गर्भवती महिला को मौके पर सहायता देने के लिए सेफ डिलीवरी सुनिश्चित की। उन्होंने प्रसव पीड़ा के दौरान महिला को सुरक्षित स्थान पर लाकर नर्स/डॉक्टर श्रीमती पूजा खरगे की मदद से सेफ डिलीवरी करवाई। महिला ने एक स्वस्थ बिटिया को जन्म दिया। रेलवे अधिकारी अपने पोस्ट के अंत में लिखते है कि श्री आर.

एस.

तेली की कर्तव्यनिष्ठा एवं मानवीय सेवा भारतीय रेल की ‘यात्री सेवा एवं सुरक्षा’ के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है।इंप्रेस हुई जनता2 DRM भुसावल की X पोस्ट पर पढ़कर जनता भी उनसे काफी इंप्रेस है और पोस्ट पर कमेंट करके टीटीई का शुक्रिया अदा कर रही है। एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट किया कि ‘सच में हमारा देश बदल रहा है।’ दूसरे यूजर का कहना था कि ‘टीटी बाबू सिर्फ टिकट चेक नहीं करते बल्कि ये काम भी करते हैं। जच्चा बच्चा खुश रहे।’ तीसरे यूजर ने मजाक में पूछा कि क्या इस बच्चे का हमेशा के लिया टिकट माफ किया जा सकता है। चौथे यूजर ने इसे महान काम बताया है।रेलवे की तत्परता इंडियन रेलवे, पूरे भारत की लाइफलाइन है। इतने बड़े महकमे में हर प्रकार के लोग होते हैं। TTE या रेलवे प्रशासन की एक गलती पर जिस तरह जनता अपने हक का इस्तेमाल करके उनसे सवाल करती है। उसी तरह उनके अच्छे कार्यों की सराहना भी करती है। इस घटना पर प्यार बरसाने के साथ-साथ अभी हाल ही चलती ट्रेन के टॉयलेट में एक पैसेंजर की सोने की अंगूठी गिर गई थी।जिसे निकालने में रेलवे कर्मियों ने पूरी मेहनत की और आखिर में पैसेंजर को लौटा दी। ऐसी घटनाएं, सिस्टम पर लोगों के भरोसे और पुख्ता करती हैं





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