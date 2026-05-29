TVF की नई वेब सीरीज 'द पिरामिड स्‍कीम' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस सीरीज में परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी, शेखर सुमन और अंजन श्रीवास्तव के अलावा कई अन्य कलाकार भी हैं। सीरीज की कहानी अमीर बनने का सपना बेचने वाले नेटवर्क मार्केटिंग की पोल खोलती है।

परमवीर सिंह चीमा , रणवीर शौरी और शेखर सुमन की वेब सीरीज ' द पिरामिड स्‍कीम ' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। TVF की यह नई सीरीज अमीर बनने का सपना बेचने वाले नेटवर्क मार्केटिंग की पोल खोलता है। 2 मिनट 42 सेकेंड का ट्रेलर मजेदार है। जानिए इसकी कहानी, कास्‍ट और यह कब-कहां रिलीज होगी। 'गरीब होना पाप है', TVF की सीरीज ' द पिरामिड स्‍कीम ' का ट्रेलर, नेटवर्किंग मार्केटिंग की खुली पोलपट्टी 'दोस्‍तों, गरीब होना पाप है...

लेकिन सिर्फ 6 महीने में मैं अपनी किस्‍मत बदल सकता हूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी बदल सकते हैं।' TVF की नई वेब सीरीज 'द पिरामिड स्‍कीम' का ट्रेलर इसी एक डायलॉग से शुरू होता है। शेखर सुमन का किरदार पैसों की तंगी झेल रहे देश के करोड़ों युवाओं में वही जोश भरता है, जो हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, सुनने में यह दो शब्‍दों का मेल भले ही अंग्रेजी वाला फील गुड फैक्‍टर लाता है, इसकी स्‍कीम क्‍या है- 'बस, अपने नीचे तीन-चार लोगों को जोड़ना है!

' मुफलिसी में जी रहे लोगों को लखपति-करोड़पति बनाने का यह एक ऐसा सपना है, जिसे सूट-पैंट पहनकर आज भी खूब बेचा जाता है। परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी, शेखर सुमन स्‍टारर यह वेब सीरीज स्‍कीम के नाम पर इस भयंकर 'स्‍कैम' की पोल खोलती है। शुक्रवार को रिलीज हुआ करीब 3 मिनट का ट्रेलर मजेदार है और यह सीरीज की रिलीज के लिए उत्‍सकुता बढ़ाता है। 'द पिरामिड स्कीम' को TVF ने प्रोड्यूस किया है। द वायरल फीवर वही बैनर है, जिसने हमें 'पंचायत' से लेकर 'गुल्‍लक', 'कोटा फैक्‍ट्री', 'ग्राम चिकित्‍सालय' और 'अस्‍प‍िरेंट्स' जैसे बेहतरीन शोज दिए हैं। अब यह नई पेशकश 'द पिरामिड स्‍कीम' है, जिसके क्रिएटर और डायरेक्‍टर श्रेयांश पांडे हैं। आशीष आर शुक्ला ने इसे को-डायरेक्‍ट किया है, जबकि कहानी अक्षेंद्र मिश्रा ने लिखी है।दो मिनट 42 सेकेंड के इस ट्रेलर से कहानी का पूरा-पूरा अंदाजा लग जाता है। यह नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की कहानी है, जो बाहर से तो चकाचौंध भरी दिखती है, लेकिन असल में एक बड़ा स्‍कैम बनकर उभरती है। कहानी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हरिद्वार में बसी है। केंद्र में गोल्डी (परमवीर सिंह चीमा) का किरदार है, जो युवा है, ऊर्जा से भरा हुआ है और कुछ नया करने की चाह रखता है। उसे बेहतर जिंदगी की तलाश है। अपना बिजनस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके बाबू उसे पैसे की मदद नहीं देते। अमीर बनने और पैसा कमाने की चाह गोल्‍डी को मनोज श्रीवास्तव (रणवीर शौरी) से मिलाती है, जो उसे पिरामिड स्‍कीम के बारे में बताता है।इसके बाद ट्रेलर में वह सब होता है, जिसे सोशल मीडिया पर हम देखते हैं। शेखर सुमन इस स्‍कीम बिजनस के लीडर हैं। शहर-गांव में घूम-घूम कर अमीर बनने का सपना बेचा जाता है। बताया जाता है कि कैसे यह बहुत आसान सा काम है। सिर्फ चार लोग ही तो जोड़ने हैं, फिर वो चार अपने साथ चार लोग जोड़ेंगे और इस तरह घर बैठे 20 लाख, 50 लाख आते रहेंगे। हम एक किरदार को कहते हुए भी सुनते हैं- अपने परिवार का पहला करोड़पति मैं बनूंगा।ट्रेलर में हम आगे देखते हैं कि सुहाने सपनों की परत ओढ़े यह स्‍कीम जहां लोगों को खूब बरगला रहा है, वहीं लालच और महत्वाकांक्षा के पीछे बड़ा धोखा है। पैसा कमाने की इस अंधी दौड़ की कीमत सिर्फ तंगी नहीं है, बल्‍क‍ि भावनात्मक और मानवीय कीमत नुकसान भी है। आख‍िर में एक दमदार डायलॉग आता है।का किरदार कहता है, 'चार लोग!

जो लोग मरने के बाद आएंगे, उन्‍हें मरने से पहले ढूंढ़ लो। मुश्‍क‍िल है या असान।' लेकिन इसके बाद आता है गोल्‍डी के बाबू बने अंजन श्रीवास्‍तव का डायलॉग- अरे गधों, तुमलोगों ने जो ये किया है, मरने के बाद भी ये चार लोग कंधा देने नहीं आएंगे।कर दिया था। 'द पिरामिड स्‍कीम' अगले हफ्ते 05 जून 2026 को Amazon Prime Video पर दस्‍तक देने वाली है।'द पिरामिड स्‍कीम' वेब सीरीज में परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी, शेखर सुमन और अंजन श्रीवास्तव के अलावा अल्फिया जाफरी, आशीष राघव, अखिलेन्द्र मिश्रा, स्मिता बंसल, विजय कुमार, इंद्रेश मलिक, रवि बहल, सुशांत सिंह, सोनल झा और सदानंद पाटिल जैसे बेहतरीन कलाकार भी नजर आने वाले हैं।स्वपनल सोनल, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्‍टेंट एडिटर हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास 14 वर्षों का अनुभव है। वह एंटरटेनमेंट एडिटर के तौर पर सिनेमा और सितारों की दुनिया को कवर कर रहे हैं। उनकी विशेष रुचि मनोरंजन के बदलते स्‍वरूप यानी OTT पर वेब सीरीज, फ‍िल्‍म समीक्षा और बॉक्‍स ऑफिस के आंकड़ों में है। इसके अलावा, स्‍वपनल ने अपने करियर में राजनीति, समसामयिक घटनाओं, टेक्‍नोलॉजी और वायरल ट्रेंड्स जैसी बीट पर भी काम किया है। वह बीते 8 साल से NBT (Digital) के साथ जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने जयपुर लिटरेचर फेस्‍टव‍िल और प्रवासी भारतीय सम्‍मेलन की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। वे भारतीय जनसंचार संस्‍थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्‍लोमा, और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से जनसंचार में स्नातकोत्तर हैं। उन्‍होंने अंग्रेजी साहित्‍य में स्‍नातक की डिग्री ली है।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

द पिरामिड स्‍कीम TVF परमवीर सिंह चीमा रणवीर शौरी शेखर सुमन नेटवर्क मार्केटिंग वेब सीरीज अमीर बनने का सपना

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TVF का 'Sapne Vs Everyone' एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में जीता बेस्ट ब्रांडेड प्रोग्राम का अवार्डTVF ने अपने शो 'Sapne Vs Everyone' के लिए एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में 'बेस्ट ब्रांडेड प्रोग्राम' का अवार्ड जीता है। यह शो दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का पसंदीदा रहा है और अब इस prestigious इवेंट में यह अवार्ड जीतकर TVF ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है।

Read more »

TVF का नया हिट शो 'मित्रोपॉलिटन' आ रहा हैभारत के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल, द वायरल फीवर (TVF) अपने मनोरंजक और लोकप्रिय शोज के लिए जाना जाता है जो सुपरहिट हो चुके हैं. अब टीवीएफ ने एक नए वीकली शो की अनाउंसमेंट की है जो उनके दूसरे वीकएंड वेंचर के रूप में आ रहा है. इससे पहले वेरी परिवारिक ने यूट्यूब चैनल पर प्रीमियर करके 50 मिलियन से अधिक व्यूज हासिल किए थे और यह एक बड़ी हिट साबित हुआ था. टीवीएफ का नया शो भी दर्शकों के लिए रोचक और मनोरंजक कंटेंट देने की उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने की उम्मीद है.शो का टीजर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'इस नए साल में तैयार हो जाइए मित्रोपॉलिटन के लिए - TVF का नया वीकली शो!' कॉलेज के बाद महानगर में रहना? यहीं से असली अफरा-तफरी शुरू होती है! 20-25 साल के एक ग्रुप की कहानी जो नौकरियों, डेट्स, किराए और वीकेंड ड्रामा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे शहर में जो कभी धीमा नहीं होता. क्या ये शो आपकी मेट्रो समस्याओं को हल करेगा? बिलकुल नहीं. लेकिन क्या यह आपकी समस्याओं को और मजेदार बना देगा? जरूर! जल्द ही आ रहा है TVF पर!मित्रोपॉलिटन से दर्शकों को वीकली हंसी, स्ट्रगल और दिल को छू लेने वाले पलों की उम्मीद है जो महानगर की बड़ी अफरा-तफरी के बीच जीवन की सच्चाई को बयां करेगा. अपनी कहानी और जीवंत किरदारों के साथ यह शो शहरी जिंदगी की चुनौतियों और खासियतों को बखूबी पेश करेगा.

Read more »

TVF का नया वीकली शो 'मित्रोपॉलिटन', मेट्रो लाइफ की कहानीद वायरल फीवर (TVF) एक नया वीकली शो 'मित्रोपॉलिटन' लेकर आ रहा है जो 20-25 साल के ग्रुप की कहानी बताएगा जो महानगर में नौकरियों, डेट्स, किराए और वीकेंड ड्रामा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं.

Read more »

TVF का नया वीकली शो 'मित्रोपॉलिटन' स्टार्ट हुआTVF के पहले सफल वीकली शो 'वेरी पारिवारिक' के बाद अब नया शो 'मित्रोपॉलिटन' रिलीज हो चुका है। 'वेरी पारिवारिक' एक ऐसे कपल की कहानी है, जिनकी जिंदगी में उनके सास-ससुर के आने से बड़ा बदलाव होता है। 'मित्रोपॉलिटन' 20 से 25 साल के एक दोस्तों के ग्रुप की कहानी को दिखाता है, जो नौकरियों, लव लाइफ, किराए और वीकेंड ड्रामा को अपनी जिंदगी में संभालने की कोशिश में लगे होते हैं।

Read more »

TVF का नया शो 'मेडिकल ड्रीम्स' - NEET परीक्षार्थियों की संघर्षभरी यात्राTVF दर्शकों के लिए एक नया और प्रेरणादायक शो 'मेडिकल ड्रीम्स' लेकर आ रहा है. यह शो NEET परीक्षार्थियों की संघर्षभरी यात्रा को दर्शाता है और तीन NEET उम्मीदवारों की कहानी कहता है.

Read more »

The Pyramid Scheme Trailer: शॉर्टकट से अमीरी और धोखाधड़ी का खेल; TVF की नई ड्रामा सीरीज का दमदार ट्रेलर आउट - the pyramid scheme trailer is out starring paramvir singh cheema and ranvir shorey will be streaming on prime videoप्राइम वीडियो ने अपनी नई ड्रामा सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' का ट्रेलर जारी किया है, जो शॉर्टकट से पैसा कमाने के लालच और धोखाधड़ी वाली पिरामिड स्कीम्स की कहानी बताती है। यह सीरीज 5 जून को स्ट्रीम होगी, जिसमें परमवीर सिंह चीमा और रणवीर शौरी मुख्य भूमिकाओं में...

Read more »