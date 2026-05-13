Tamil Nadu Government Launches Administrative Reorganization on New Year 2023

Tamil Nadu Government made changes in the administration by transferring and appointing some of the senior IAS officers. It is included in important departments such as finance, revenue administration, tourism, cultural affairs, and Tamil Nadu State Marketing Corporation.
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने नए साल 2023 में अपने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के पदस्थापन और नए नियुक्तियों की घोषणा की है। यह बदलाव वित्त, राजस्व प्रशासन, पर्यटन और तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में किए गए हैं। मुख्य सचिव एम.
साई कुमार ने राज्यपाल के नाम पर यह आदेश जारी किए। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, जो कुछ पहले अवकाश से लौटे थे, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एन. मुरुगानंदम को अतिरिक्त मुख्य सचिव और राजस्व प्रशासन और आपदा प्रबंधन आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है, उनका पी.
अमुधा की जगह ली गई है। एक अन्य बड़े बदलाव में, एमए सिद्दीकी को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रबंध निदेशक पद से हटाया गया और उन्हें वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। उन्होंने टी. उदयचंद्रन की जगह ली। पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग में भी बदलाव किया गया है。 पर्यटन विभाग में बदलाव डॉ. के. मणिवासन और डॉ.
एस. स्वर्णा को पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक बंदोबस्ती विभाग की प्रमुख सचिव सेट किया गया है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के. नंथकुमार को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने सत्ता संभालने के बाद प्रशासनिक बदलावों की शुरुआत की है
IAS Officers Position Appointment Change Temporary
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tamil Nadu Govt-Opposition Clash Over Sangeet Choice Ahead Of Govt. SetupThe new government in Tamil Nadu is only a day old, and already clashes between the regime and its allies are brewing. The Chief of the Tamil Maanila Congress party (TMC), Tholin Thurumaavalvan, has started being divisive against the regime, even before the total takeover of power. Tholin protested against the Tamil Nadu Chief Minister, Vadiy soorai pazhithai (Tamil Tiger)--also known as Vaiko--at the oath-taking ceremony on his insistence that 'Vande Matram' should be played before the National Anthem.
Read more »
विजय के ड्राइवर के बेटे ने विधायक की शपथ ली: CM की तरफ इशारा करके पूछा- साइन कर दूं; महिला विधायक जीत का सर...Tamil Nadu Assembly oath ceremony Video Update; तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को पहले दिन नए विधायकों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान दो वाक्ये देखने को मिले।
Read more »
'सनातन का समूल नाश होना चाहिए', उदयनिधि स्टालिन ने सीएम थलपति विजय के सामने विधानसभा में दिया विवादित बयानTamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर बयान दिया। उन्होंने यह बयान तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलपति विजय के सामने दिया है।
Read more »
तमिलनाडु विधानसभा में वोट नहीं दे पाएगा विजय का विधायक: मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगाई; DMK उम्मीदवार को 1 वोट...Tamil Nadu CM Vijay Politics LIVE Updates; Follow Assembly Session 2026, TN Vidhan Sabha, TASMAC Liquor Shops, C. Joseph Vijay Announcement Latest News On Dainik Bhaskar.
Read more »
विजय के बहुमत के लिए AIADMK में बगावत, बर्थडे पर पलानीस्वामी के जिगरी दोस्त सीवी शनमुगम ने कर दिया खेलTamil Nadu AIADMK Spilt: तमिलनाडु में सीएम थलपति विजय के विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने से पहले एआईएडीएमके दो धड़ों में बंट गई है। एडप्पाडी के.
Read more »
Tamil Nadu: CM विजय के सामने DMK नेता उदयनिधि की सनातन पर टिप्पणीतमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर फिर टिप्पणी की, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. बयान मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में दिया गया.
Read more »