Tamil Nadu CM Joseph Vijay: NEET Exam Should Be Banned in Medical Colleges, Admit Students Based on 12th Marks

Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has strongly stated that NEET (National Eligibility cum Entrance Test) exams should be banned in medical colleges and students should be admitted based on 12th marks. He believes that this will provide equal opportunities to all students and ensure a fair chance for every child to pursue a medical career.
नीट (NEET-UG 2026) परीक्षा को लेकर देशभर में बवाल मचा है. पेपर लीक के आरोपों ने सबको परेशान कर दिया है. इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी.
जोसेफ विजय ने बुधवार को अपनी बात मजबूती से रखी है. विजय ने साफ कहा है कि 'मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा बंद होनी चाहिए'. उनका कहना है कि 'छात्रों को 12वीं के नंबरों के आधार पर ही मेडिकल में एडमिशन मिले'. इससे हर बच्चे को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा.
और पढ़ेंमुख्यमंत्री विजय ने सोशल मीडिया (X) पर परीक्षा के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पेपर लीक की खबरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. विजय ने याद दिलाया कि साल 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई. उन्होंने आगे कहा कि इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ.
के. राधाकृष्णन की कमेटी ने सुधार के लिए 95 सुझाव भी दिए थे, लेकिन हैरानी की बात है कि महज दो साल के भीतर ही फिर से पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ी. ऐसे में सीएम विजय का मानना है कि इस तरह की घटनाएं उन लाखों बच्चों का भरोसा तोड़ देती हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना लिए दिन-रात मेहनत में जुटे रहते हैं.
