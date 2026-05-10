Tamil Nadu CM Vijay Action Mode, Appoints Key Officials

Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has taken over the reins of power in Chennai. He has appointed key officials in the first few hours of his tenure. The key officials include senior IAS officers P. Senathil Kumar and G. Lakshmi Priya. Senathil Kumar was the former Secretary of the Health Department. He has been appointed as the Chief Secretary of the Tamil Nadu Secretariat. He has also been given the post of Special Secretary-1 in the Tamil Nadu Secretariat. IAS officer Lakshmi Priya has been appointed as the Special Secretary-2 of the Tamil Nadu Secretariat. She was the Secretary of the Department of Plantation and Animal Husbandry. It is expected that a third Special Secretary will be appointed in the coming days. The new appointments are seen as part of the administrative changes in the Tamil Nadu Secretariat under the leadership of M.K. Stalin, the former Chief Minister of Tamil Nadu. The appointments were made in the official capacity of the Tamil Nadu Secretariat. The new Chief Minister was emotional when he sat on the chair of the Chief Minister for the first time. The senior minister K. Sengottaiyan encouraged him to sit on the chair. After that, he smiled and officially took over the reins of power.

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) अध्यक्ष सी जोसेफ विजय एक्शन मोड में आ गए हैं। विजय ने रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम प्रशासनिक नियुक्तियां शुरू कीं। उन्होंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पी सेंथिल कुमार और जी लक्ष्मी प्रिया को अपना मुख्य सहयोगी नियुक्त किया। सेंथिल कुमार पहले स्वास्थ्य विभाग के सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। उनको मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव-1 का पद भी दिया गया है।आईएएस लक्ष्मी प्रिया को अहम जिम्मेदारीइसके अलावा वरिष्ठ आईएएएस अधिकारी लक्ष्मी प्रिया को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव-2 नियुक्त किया गया है। जो कि आदि द्रविड़ कल्याण विभाग की सचिव के तौर पर काम कर रही थीं। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में तीसरे विशेष सचिव की नियुक्ति भी होने की उम्मीद है। परंपरा के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की सहायता के लिए सीएमओ में एक संयुक्त सचिव और तीन विशेष सचिव होते हैं। इनके बीच अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं।पदभार संभालने के तुरंत बाद नियुक्तियांये नियुक्तियां विजय के औपचारिक रूप से तमिलनाडु सचिवालय में पदभार संभालने के तुरंत बाद हुई हैं। इससे पहले दिन में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। सचिवालय पहुंचने पर विजय को पुलिस की ओर से औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। इसके बाद वे मुख्यमंत्री के कक्ष में गए, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें प्रशासनिक औपचारिकताओं के बारे में जानकारी दी।मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठक ही भावुक हुए विजयसचिवालय में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली बार बैठने से पहले विजय काफी भावुक नजर आए। वरिष्ठ मंत्री केए सेंगोत्तैयान उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए प्रोत्साहित करते दिखे। इसके बाद विजय मुस्कराए और फिर औपचारिक रूप से पदभार संभाला। विधानसभा सचिव श्रीनिवासन ने नए मुख्यमंत्री को बधाई दी, जबकि वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। कई अधिकारियों ने नए मुख्यमंत्री को दिया परिचयसचिवालय में हुई इस बातचीत के दौरान कई अधिकारियों ने नए मुख्यमंत्री को अपना परिचय भी दिया। इन नई नियुक्तियों को एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली पिछली डीएमके सरकार से प्रशासनिक बदलाव के एक हिस्से के तौर पर भी देखा जा रहा है। स्टालिन के कार्यकाल के दौरान वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उदयचंद्रन, शंमुगम और अनु जॉर्ज मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव के तौर पर कार्यरत थे। बाद में हुए बदलावों के तहत 2024 में उदयचंद्रन का वित्त विभाग में तबादला होने के बाद उमानाथ को इस पद पर नियुक्त किया गया था.

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) अध्यक्ष सी जोसेफ विजय एक्शन मोड में आ गए हैं। विजय ने रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम प्रशासनिक नियुक्तियां शुरू कीं। उन्होंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पी सेंथिल कुमार और जी लक्ष्मी प्रिया को अपना मुख्य सहयोगी नियुक्त किया। सेंथिल कुमार पहले स्वास्थ्य विभाग के सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। उनको मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव-1 का पद भी दिया गया है।आईएएस लक्ष्मी प्रिया को अहम जिम्मेदारीइसके अलावा वरिष्ठ आईएएएस अधिकारी लक्ष्मी प्रिया को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव-2 नियुक्त किया गया है। जो कि आदि द्रविड़ कल्याण विभाग की सचिव के तौर पर काम कर रही थीं। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में तीसरे विशेष सचिव की नियुक्ति भी होने की उम्मीद है। परंपरा के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की सहायता के लिए सीएमओ में एक संयुक्त सचिव और तीन विशेष सचिव होते हैं। इनके बीच अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं।पदभार संभालने के तुरंत बाद नियुक्तियांये नियुक्तियां विजय के औपचारिक रूप से तमिलनाडु सचिवालय में पदभार संभालने के तुरंत बाद हुई हैं। इससे पहले दिन में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। सचिवालय पहुंचने पर विजय को पुलिस की ओर से औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। इसके बाद वे मुख्यमंत्री के कक्ष में गए, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें प्रशासनिक औपचारिकताओं के बारे में जानकारी दी।मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठक ही भावुक हुए विजयसचिवालय में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली बार बैठने से पहले विजय काफी भावुक नजर आए। वरिष्ठ मंत्री केए सेंगोत्तैयान उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए प्रोत्साहित करते दिखे। इसके बाद विजय मुस्कराए और फिर औपचारिक रूप से पदभार संभाला। विधानसभा सचिव श्रीनिवासन ने नए मुख्यमंत्री को बधाई दी, जबकि वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। कई अधिकारियों ने नए मुख्यमंत्री को दिया परिचयसचिवालय में हुई इस बातचीत के दौरान कई अधिकारियों ने नए मुख्यमंत्री को अपना परिचय भी दिया। इन नई नियुक्तियों को एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली पिछली डीएमके सरकार से प्रशासनिक बदलाव के एक हिस्से के तौर पर भी देखा जा रहा है। स्टालिन के कार्यकाल के दौरान वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उदयचंद्रन, शंमुगम और अनु जॉर्ज मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव के तौर पर कार्यरत थे। बाद में हुए बदलावों के तहत 2024 में उदयचंद्रन का वित्त विभाग में तबादला होने के बाद उमानाथ को इस पद पर नियुक्त किया गया था





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Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay IAS Officers Department Of Plantation And Animal Husbandry Department Of Health Special Secretary Administrative Changes M.K. Stalin

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