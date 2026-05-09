Tamil Nadu: Thalapathy Vijay Swearing-in Ceremony Today at 10 AM, Preparations for Televised Chief's Oath Ceremony

Thalapathy Vijay, the Chief of Tamil Nadu, will take the oath today at 10 AM at the historic Nehru Stadium in Chennai. Preparations for the televised chief's oath ceremony have been completed and some leading figures of the film industry are expected to attend the ceremony. The credit for the victory of Thalapathy Vijay's TVK party in Tamil Nadu goes to the DMK, where he was supported by other parties during the elections due to the clear mandate in favor of Thalapathy Vijay.
चेन्नै थलपति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर आज सुबह 10 बजे चेन्नई में शपथ ग्रहण करेंगे। टीवीके चीफ के शपथ समारोह के लिए नेहरू स्टेडियम में तगड़ी तैयारियां की गई हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी विजय के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष के कुछ अन्य नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता माणिकम टैगोर ने विजय को बधाई दी और कहा कि राज्य बदलाव और आशा की उम्मीद कर रहा है। विजय की टीवीके तमिलनाडु चुनावों में 108 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यही वजह थी कि डीएमके साथ चुनाव लड़े छोटे दल विजय के साथ चले गए, क्योंकि जनादेश विजय की तरफ था। कौन-कौन बन सकता है मंत्रीथलपति विजय की सरकार में टीवीके के सेंगोत्तियन, अधव अर्जुन, एन आनंद, अरुण राज, निर्मल कुमार और राजमोहन शामिल शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के किसी विधायक के साथ समर्थन देने वाली छोटी पार्टियों के विधायक भी मंत्री बन सकते हैं क्योंकि विजय को 13 मई को विश्वासमत हासिल करना है। सी.
जोसेफ विजय व्यक्ति के तौर पर तमिलनाडु के 9वें शख्स होंगे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। थलपति विजय कल लेंगे शपथ, 13 को फ्लोर टेस्ट। thलपति विजय शपथ ग्रहण समारोह में टीवीके चीफ के परिवार के सदस्यों के अलावा दक्षिण सिनेमा की कुछ हस्तियों के मौजूद रहने की संभावना है। टीवीके की सरकार को समर्थन देने वाले दलों के नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विजय ने राज्यपाल के सामने कुल 121 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्हें 13 मई को विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ेगा। तमिलनाडु में टीवीके चीफ विजय कल लेंगे शपथ, राज्यपाल ने मुलाकात के बाद तय किया समय, जानें सबकुछ imतवार थलपति विजय को राज्यपाल की शपथ ग्रहण समारोह में 121 विधायकों का समर्थन मिला था। 13 मई को फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है।
Thalapathy Vijay's Tamil Nadu CM News: Vijay to take oath, conditions set by opposition parties; Superstar Thalapathy Vijay creating history in Tamil Nadu politicsExpressing their support for Tamil Nadu Chief Minister Thalapathy Vijay, opposition parties have set conditions for their cooperation. The historic moment when Thalapathy Vijay takes the oath as the Chief Minister will be witnessed by the entire Tamil Nadu on May 9, 11 am. This marks the first time that Thalapathy Vijay has won a significant victory and will usher in a new era in Tamil Nadu politics.
Tamil Nadu: Thalapathy Vijay appointed as Tamil Nadu Chief MinisterAfter recalling former PM Subrahmanyam Srikanth, Vijay made history in Tamil Nadu politics and turned the state upside down. He was appointed by the Tamil Nadu Governor, supporting VCK and ICUWL
