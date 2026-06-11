Tata Sierra CNG Launch: Tata Sierra CNG Launch

Tata Sierra CNG Launch: भारत में सीएनजी कारें पॉपुलर हो रही है. वित्तवर्ष 2026 में सीएनजी कारों का मार्केट शेयर बढ़ा है. टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में एक पॉपुलर ब्रांड है.

टाटा की पूरी सीएनजी रेंज अभी भी टियागो, टिगोर, पंच, अल्ट्रोज और नेक्सन जैसी 4 मीटर से छोटी कारों में ही मिलती है. सवाल है कि क्या सिएरा और कर्व जैसी बड़ी एसयूवी में भी सीएनजी देखने को मिलेगा. टाटा ने सीएनजी कारों के साथ वो प्रयोग किए हैं, जो इंडस्ट्री में दूसरे प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं.

चाहें सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक (AMT) गियरबॉक्स देना हो या फिर कार का पेट्रोल पर नहीं बल्कि सीधे सीएनजी पर स्टार्ट होना हो. लेकिन टाटा की सारी सीएनजी कारें सब-फोर मीटर सेगमेंट की हैं. यानी टाटा सीएनजी वाली सभी कारें चार मीटर से छोटी हैं. चाहें बता टियागो की हो या फिर नेक्सन की.

ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या टाटा मोटर्स एक बड़ी सीएनजी कारों को मार्केट में उतारेगी. मसलनसीएनजी या कर्व सीएनजी हमें देखने को मिलेगी. वैसे इंटरनेट पर टाटा सिएरा सीएनजी को लेकर कई तरह की बातचीत चल रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इसे जल्द ही लॉन्च कर सकती हैं, लेकिन इन कयासों को हकीकत क्या है.

ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है. वैसे इजाफा सीएनजी की कीमतों में भी हुआ है. तो क्या टाटा बड़ी सीएनजी कारों को लॉन्च करेगी.

पहली बार हुआ ऐसा, EV की जबरदस्त सेल, Tata ने बनाया रिकॉर्ड7-सीटर, बोल्ड लुक, Tata EV के लिए हो जाएं तैयार, जल्द होगी लॉन्चआजतक ऑटो से बातचीत में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स ने सीएनजी और टाटा की प्लानिंग पर कई बाते बताई हैं. टाटा की बड़ी कारों में सीएनजी देने के सवालों पर उन्होंने बताया, 'सीएनजी कारों के ज्यादातर खरीदार 15 लाख से कम के सेगमेंट में हैं.

बड़ी गाड़ियों में कंज्यूमर्स के अपेक्षाएं अलग हैं.

''बड़ी कारों के खरीदारों को परफॉर्मेंस, ड्राइवेबिलिटी और ओवरऑल कैपेबिलिटी चाहिए होती है. प्रोडक्ट के नजरिये से भी देखें तो, बड़ी गाड़ियों में CNG पावरट्रेन हमेशा वैसी परफॉर्मेंस नहीं देते जैसी उस सेगमेंट के ग्राहक चाहते हैं. फिलहाल हमें बड़ी कारों में सीएनजी की कोई मांग नहीं दिख रही है.





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