Tata Sierra EV Launch Confirmed by Tata Motors, Expected to Launch in FY26-27 Second Quarter

Tata Motors has confirmed the launch of its Sierra EV, which is expected to be launched in the second quarter of FY26-27. The Sierra EV will be launched after the launch of the ICE version and is expected to be launched between July and September 2026.

आ रही सिएरा ईवी टाटा मोटर्स ने अपनी सिएरा ईवी (Tata Sierra EV) की लॉन्चिंग कन्फर्म कर दी है. वित्तवर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में ये कार लॉन्च हो सकती है.

यानी ये कार जुलाई से सितंबर 2026 के बीच लॉन्च हो सकती है. ICE वर्जन की लॉन्चिंग के बाद से ही ईवी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे. सिएरा ईवी कंपनी के पोर्टफोलियो में कर्व ईवी के ऊपर और हैरियर ईवी से नीचे आएगी. ये कार दो बैटरी पैक के साथ आ सकती है.

रिपोर्ट्स की मानें, तो ये कार 55kWh और 65kWh की बैटरी ऑप्शन में आएगी. कार सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करेगी. टाटा की ये कार सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव और डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फिग्रेशन में आएगी. कार डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी.

कैबिन की बात करें, तो इसमें थ्री स्क्रीन लेआउट मिलेगा, जिसमें 12.3-इंच की टच स्क्रीन, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच का फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले मिलेगा. अन्य फीचर्स की बात करें, तो इसमें लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, पावर्ड फ्रंट सीट और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा. इस कार की कीमत 17.5 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू हो सकती है. इसका सीधा मुकाबला मारुति ई-विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा एक्सईवी 9ई जैसे गाड़ियों से होगा.

सिएरा को ICE वर्जन से थोड़ा अलग रखने के लिए कंपनी इसके एक्सटीरियर को अपडेट कर सकती है. हालांकि, कैबिन लेआउट में ज्यादा बदलाव नहीं होगा





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Tata Motors Sierra EV Launch FY26-27 Second Quarter ICE Version

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