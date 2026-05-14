Umbrellas in the Sky: A Cooling Effect on the Heatwave in Coker

The sudden change in the weather on Thursday evening brought relief from the sweltering heat. The dust-laden strong winds and light drizzle provided a respite from the oppressive heat. The temperature dropped by 1.5 degrees, offering some relief to the people. The weather department predicted that the cloud cover would continue for the next two days, with a possibility of light rain or drizzle in some areas.
छाए काले बादल, दिनभर उमस ने छुड़ाया पसीना; अगले 2 दिन तक रहेगी बादलों की आवाजाहीसीकर में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। धूलभरी तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिनभर उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम होते-होते काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। सीकर में बीती रात तेज अंधड़ के बाद सुबह से ही बादल छाए रहे। हालांकि, धूप से कुछ राहत मिली, लेकिन उमस दिनभर बनी रही।पिछले 2 दिन से सीकर के तापमान में लगातार बदलाव नए वेदर सिस्टम की वजह से पिछले 2 दिन से सीकर के तापमान में लगातार बदलाव हो रहा है। हवाओं की वजह से आज सुबह से धूप की तल्खी भी कमजोर रही। सीकर में आज तापमान में 1.
5 डिग्री की गिरावट हुई है। बीती रात सीकर जिलेभर में तेज हवाओं और बिजली गिरने से कई जगह नुकसान हुआ। आज शाम को फिर से धूल भरी आंधी चल रही हैं। अब अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव जारी रहेंगे। आज दिन में उच्च वायुदाब की स्थितियां बनने से दिन में हवाएं चलीं और बादलों की आवाजाही बनी रही। आज दिन में गर्मी कम रही, लेकिन उमस से लोग बेहाल नजर आए।सीकर जिले के फतेहपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र पर स्थित मौसम केंद्र पर आज दिन का अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री और आज सुबह का न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि इससे पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री दर्ज किया गया।जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, नए वेदर सिस्टम के असर से फिलहाल सीकर के तापमान में लगातार बदलाव हो रहा है। पिछले 2 दिन से दिन में तेज गर्मी और सुबह-शाम धूल भरी हवाएं चल रही हैं, इस वजह से सुबह-शाम के तापमान में 2 दिन से गिरावट आई है। 16 मई तक हल्की बादलवाही रहेगी और बीच-बीच में हल्की बारिश की भी संभावना है। इस दौरान तेज उमस बनी रहेगी।7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली; प्रदेश भर में आंदोलन की दी चेतावनीएक-एक स्टूडेंट से 5 से 15 लाख लिए थे; परीक्षा के आखिरी घंटों तक पेपर बेचा गया8 महीने पहले हो गई थी NEET पेपर की डील:यूपी में 111 मौतों पर रूसी-राष्ट्रपति पुतिन ने शोक जतायाउदयपुर में तापमान 42.1 डिग्री, गिरावट हुई पर गर्मी भारीअयोध्या में टेम्प्रेचर 26°Cऔरंगाबाद में तेज आंधी, पेड़ गिरने से महिला की मौ
