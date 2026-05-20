Unveiling Bias in Research Publishing Practices at BHU

A recent investigation by the University of Delhi, BHU, revealed that in the past 4 years, 19 research papers from various departments and researchers returned to international journals due to irregularities. These research papers were found to have been prepared in violation of academic standards, plagiarism, data tampering, and the credibility and integrity of academic research. A total of 60 research papers have come to focus in this regard. Now, after a thorough analysis by the Internal Reviewing Committee and Peer-Review Team, these research papers are being given strict corrective orders. Three of them were even cases from last year.
BHU की साख पर दाग: 4 साल में लौटाए गए 19 रिसर्च पेपर, डेटा हेरफेर और साहित्यिक चोरी का खुलासा बीएचयू में पिछले चार वर्षों में 19 शोध पत्र अनियमितताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स से वापस कर दिए गए हैं। इनमें साहित्यिक चोरी, डेटा हेरफेर और अकादमिक स्तर पर अनुसंधान (रिसर्च) की गुणवत्ता और अकादमिक शुचिता बनाए रखने की कोशिशों के बीच बीएचयू मेें रिसर्च पेपर तैयार करने में गंभीर रूप से अनियमितता की गई। पिछले चार वर्षों में विभिन्न विभागों के प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में जमा किए गए 19 रिसर्च पेपर वापस कर दिए गए हैं। वर्ष 2022 से 2025 के बीच आए ये शोध पत्र विवि के कड़े अकादमिक मानकों, साहित्यिक चोरी विरोधी नीतियों और डेटा सत्यापन की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। वर्ष 2013 से अब तक कुल 60 शोधपत्रों में गड़बड़ी सामने आई है.
यूपी में अब 'ब्राह्मणवाद' पर विवाद, BHU की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर बवालउत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की एमए- इतिहास की परीक्षा में 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' पर एक सवाल पूछा गया। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है।
एक बार फिर चर्चा में BHU, पूछा गया 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' पर सवाल, मचा घमासान | Bhu Brahmin Related Question Starts Controversyकाशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली एक सेमेस्टर परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा गया है जो अब विवाद खड़ा कर रहा है।
BHU Exam Against Brahminical Patriarchy Draws Heated Debate, PMO Seeks Answer From VCThe recent controversy in BHU revolves around a sensitive question on 'Brahmanical Pitarashrama' asked in the history exams of M.A. history, fourth semester. It sparked a debate on caste, gender, and education, with critics questioning the relevance and fairness of such questions in the examination process.
शिक्षण संस्थानों में थोपी जा रही RSS की विचारधारा: BHU में 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' सवाल पर अजय राय | Up Congress President Ajay Rai On Bhu Exam Brambhanwadi Paitrasatta ControversyPolitics news: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में इतिहास विभाग के परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' को लेकर पूछे गए सवाल पर नाराजगी व्यक्त की है।
BHU परीक्षा में पाठ्यक्रम था आधुनिक इतिहास का मगर परीक्षार्थियों से पूछा 'प्राचीन इतिहास' का सवाल - bhu exam row brahminical patriarchy question sparks debateकाशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में एमए इतिहास की परीक्षा में 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' पर विवादित और पाठ्यक्रम से बाहर का सवाल पूछा गया है। इस मामले ने विश्वविद्यालय की प्रश्न-पत्र मॉडरेशन प्रक्रिया और अकादमिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
