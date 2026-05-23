Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Uncle Dirty Mindset: क्योंकि चाचा ने धमकी भरे पोस्टर में चाटने लगीं महिलाओं को छोटी बच्चियां भी समझती हैं - डेली बताया

Styles News

Uncle Dirty Mindset: क्योंकि चाचा ने धमकी भरे पोस्टर में चाटने लगीं महिलाओं को छोटी बच्चियां भी समझती हैं - डेली बताया
Uncle Dirty MindsetWomen SafetyFemale Security
📆23-05-2026 05:22:00
📰NBT Hindi News
30 sec. here / 5 min. at publisher
📊News: 25% · Publisher: 51%

भाषा डेली के वीडियो के अनुसार, इंटरनेट पर व्यापक रूप से वायरल हो रहा एक वीडियो चिंताजनक है जिसमें एक शख्स Dj पर लगे महिलाओं के पोस्टर को चाटता हुआ नजर आ रहा है। बालकों से क्योंकि उस पोस्टर के पास छोटे-छोटे बच्चे और बच्चियां भी खड़ी हैं और वह गलत तरीके से चटा रहा हैChildren will learn something from this.

Uncle Dirty Mindset : भारत में महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी?

- इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो को देखने के बाद जनता यहीं सवाल कर रही है। वीडियो में दिख रहे शख्स को यूजर्स कमेंट सेक्शन में जमकर कोस रहे हैं और उससे कम से कम थोड़ी नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार चाहे जितने कदम उठा लें, कोर्ट चाहे कितनी ही कठोर सजा दे दें। मगर जब तक लोगों की मानसिकता में सुधार नहीं होता। यह सब किसी काम का नहीं है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो बेहद चिंताजनक है जिसमें एक शख्स Dj पर लगे महिलाओं के पोस्टर को चाटता हुआ नजर आ रहा है। उसके आसपास छोटे-छोटे बच्चे और बच्चियां भी खड़ी हैं। बच्चों से क्या सीखेंगे यह पता नहीं।VIDEO: Uncle Dirty Mindse

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

Uncle Dirty Mindset Women Safety Female Security

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jalpaiguri: নাবালিকাকে ভাইঝিকে দিনের পর দিন ধর্ষণ! বর্বর কাকাকে...Jalpaiguri: নাবালিকাকে ভাইঝিকে দিনের পর দিন ধর্ষণ! বর্বর কাকাকে...physically assaulted of minor niece Life imprisonment punishment of uncle
Read more »

Kajol on Deb Mukherjee: তুমি নেই, ভাবতেও পারি না, কাকা দেব মুখার্জির মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন কাজল...Kajol on Deb Mukherjee: তুমি নেই, ভাবতেও পারি না, কাকা দেব মুখার্জির মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন কাজল...Kajol pens heatfelt note after uncle Deb Mukherjee death
Read more »

'WIN या LEARN' पर र‍िजवान को र‍िपोर्टर ने क‍िया ट्रोल, बाबर-शादाब की छूटी हंसी'WIN या LEARN' पर र‍िजवान को र‍िपोर्टर ने क‍िया ट्रोल, बाबर-शादाब की छूटी हंसीMohammad Rizwan Win Learn Remark: पाकिस्तानी ख‍िलाड़ी मोहम्मद रिजवान 'WIN है या LEARN' वाले कमेंट पर PSL 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रोल हो गए.
Read more »

Tollywood Bengali Actress Rayati Bhattacharya: খোলামেলা ড্রেসে সেক্সি পোজে প্রডিউসারকে ভিডিয়ো কলে শরীর দেখান! তাহলেই হাতে গরম পঞ্চাশ লাখ পাবেন... বিস্ফোরক মেসেজ টালিগঞ্জের অভিনেত্রীকে...Tollywood Bengali Actress Rayati Bhattacharya: খোলামেলা ড্রেসে সেক্সি পোজে প্রডিউসারকে ভিডিয়ো কলে শরীর দেখান! তাহলেই হাতে গরম পঞ্চাশ লাখ পাবেন... বিস্ফোরক মেসেজ টালিগঞ্জের অভিনেত্রীকে...Tollygunje Bengali actress Rayati Bhattacharya got dirty message from mumbai based production house
Read more »

ब्रह्मस्फुटसिद्धांत से मैथ्‍स के नियम सीखेंगे बच्‍चे: NCERT कक्षा 7 की किताब में जुड़े ब्रह्मगुप्‍त; डायरेक...ब्रह्मस्फुटसिद्धांत से मैथ्‍स के नियम सीखेंगे बच्‍चे: NCERT कक्षा 7 की किताब में जुड़े ब्रह्मगुप्‍त; डायरेक...Children will learn the rules of mathematics from Brahmasphutasiddhanta in NCERT Class 7 New Book
Read more »

Rohini Acharya: কোটি কোটি টাকা আর ভোটের টিকিটের লোভে বাবাকে কিডনি দিয়েছিস... হারের দায় রোহিণীর উপর চাপিয়ে দিদিকে জুতো মারলেন তেজস্বী...Rohini Acharya: কোটি কোটি টাকা আর ভোটের টিকিটের লোভে বাবাকে কিডনি দিয়েছিস... হারের দায় রোহিণীর উপর চাপিয়ে দিদিকে জুতো মারলেন তেজস্বী...A Dirty Kidney Bombshell As Lalu Yadavs Daughter Severs Ties With Family
Read more »



Render Time: 2026-05-23 08:21:52