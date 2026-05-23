Uncle Dirty Mindset: क्योंकि चाचा ने धमकी भरे पोस्टर में चाटने लगीं महिलाओं को छोटी बच्चियां भी समझती हैं - डेली बताया

भाषा डेली के वीडियो के अनुसार, इंटरनेट पर व्यापक रूप से वायरल हो रहा एक वीडियो चिंताजनक है जिसमें एक शख्स Dj पर लगे महिलाओं के पोस्टर को चाटता हुआ नजर आ रहा है। बालकों से क्योंकि उस पोस्टर के पास छोटे-छोटे बच्चे और बच्चियां भी खड़ी हैं और वह गलत तरीके से चटा रहा हैChildren will learn something from this.
Uncle Dirty Mindset : भारत में महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी?
- इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो को देखने के बाद जनता यहीं सवाल कर रही है। वीडियो में दिख रहे शख्स को यूजर्स कमेंट सेक्शन में जमकर कोस रहे हैं और उससे कम से कम थोड़ी नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार चाहे जितने कदम उठा लें, कोर्ट चाहे कितनी ही कठोर सजा दे दें। मगर जब तक लोगों की मानसिकता में सुधार नहीं होता। यह सब किसी काम का नहीं है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो बेहद चिंताजनक है जिसमें एक शख्स Dj पर लगे महिलाओं के पोस्टर को चाटता हुआ नजर आ रहा है। उसके आसपास छोटे-छोटे बच्चे और बच्चियां भी खड़ी हैं। बच्चों से क्या सीखेंगे यह पता नहीं।VIDEO: Uncle Dirty Mindse
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