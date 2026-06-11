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Upendra Kushwaha Meets PM Modi: Political Maneuvers in Bihar

Politics News

Upendra Kushwaha Meets PM Modi: Political Maneuvers in Bihar
Upendra KushwahaPM ModiNational Democratic Alliance
📆11-06-2026 06:56:00
📰NBT Hindi News
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📊News: 78% · Publisher: 51%

The article discusses the political maneuvers of National Democratic Alliance (NDA) leader Upendra Kushwaha, who recently visited Delhi. It highlights his meeting with Prime Minister Narendra Modi and the speculations surrounding his Delhi visit. The article also mentions the challenges faced by Kushwaha, particularly regarding his son and the political maneuvering in Bihar. It further discusses the potential inclusion of Kushwaha in the upcoming cabinet and the potential impact on the political landscape in Bihar and the national level.

Subscribe Upendra Kushwaha Meet PM Modi: दिल्ली दौरे पर गए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पीएम मोदी संग झालमुरी का स्वाद चखा। इसके बाद ही कुशवाहा को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली दौरा और पीएम नरेंद्र मोदी के आस पास झालमुरी खाने का वीडियो क्या वायरल हुआ, बिहार की राजनीति में संभावनाओं का बाजार खड़ा किया जाने लगा। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के सामने दीपक प्रकाश का मसला पेचीदा जरूर है। पर उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक अनुभव की बात करें तो उनका दिल्ली प्रवास कोई छोटे-मोटे गोल के लिए नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और अपना कद बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। क्या और किन संभावनाओं की तलाश में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए होंगे?

इसका एक आकलनबिहार की राजनीति में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों अपने पुत्र मोह को लेकर काफी निशाने पर रहे। बीजेपी के रणनीतिकार की भी काफी आलोचना हुई कि जब एमएलसी पद देना नहीं था, तो मंत्री बनाया ही क्यों?

राजनीति के इन दोनों बिंदु पर ध्यान दे तो बिहार में एनडीए के सहज राजनीति का तकाजा यही कहता है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्य की राजनीति से ऊपर उठाया जाए। और बीजेपी के रणनीतिकारों के पास एक रास्ता भी है और वह है मंत्रिमंडल विस्तार का। जैसा की पीएम नरेंद्र मोदी का एक फॉर्मूला भी है कि उनके साथी दल सांसद हो या नहीं, कम से कम एक मंत्री पद देकर उनके प्रतिनिधित्व को देश की जनता के सामने आदर्श राजनीति के रूप में परोसा जाए। बीजेपी के रणनीतिकार इस दिशा में काम कर रहे होंगे तोमें शामिल कर लिए जाएं तो कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। बीजेपी को लाभ यह होगा कि बगैर मीन मेख के राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लव कुश राजनीति को अपनी आवाज दे सकने में सफल हो सकेंगे।बीजेपी के रणनीतिकार अगर सभी दल को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं तो फिर दीपक प्रकाश की समस्या से बीजेपी आराम से अपना हाथ खींच लेगी और तब दीपक प्रकाश की समस्या पूरी तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की समस्या हो जाएगी। अब इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे यह पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा पर निर्भर करेगा।के पास कई और उपाय हैं। पहला तो यह कि वे अपने किसी विधायक को इस्तीफा देकर दीपक प्रकाश को चुनाव लड़ाएं। दूसरा यह कि स्नातक क्षेत्र से होने वाले चुनाव में भाग लें और जीतें। फिर मंत्री पद बरकरार रखें। तीसरा विकल्प है कि मार्च में राज्यपाल के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना है। उनमें अपनी हिस्सेदारी के तहत एक सीट की डिमांड करें और फिर दीपक मंत्री बने।वरिष्ट पत्रकार व सेफॉलजिस्ट राम बंधु वत्स मानते है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का यह अवसान काल है। लगातार आलोचना का शिकार हुए उपेंद्र कुशवाहा किसी बड़े गेम के लिए दिल्ली गये हैं। चर्चा यह है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस मंत्रिमंडल ने शामिल हो जाए। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे थे। बीजेपी को भी इससे फायदा होगा। इससे एक मजबूत संदेश सहयोगी दलों के बीच जाएगा कि बीजेपी सभी पार्टियों का ख्याल रखती है। साथ ही साथ बिहार में विपक्ष जो इन दिनों हमलावर हो गया है, उससे भी एनडीए के नेताओं को छुटकारा मिल जाएगा

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Upendra Kushwaha PM Modi National Democratic Alliance Bihar Politics Political Maneuvering Cabinet Expansion Son's Role State Politics National Level Politics

 

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