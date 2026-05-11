Upcoming Movies and Web Series to Watch on OTT Platforms This Week - May 11-17

This week, May 11-17, several thrilling movies and web series are set to release on OTT platforms. Here are some highlights.

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जैसा ही नया सप्ताह शुरू होता है, सिनेप्रेमियों की नजरें लेटेस्ट रिलीज की तरफ बनी रहती है। मई के इस दूसरे सप्ताह में मनोरंजन जगत की तरफ से एक से बढ़कर एक फिल्म और वेब सीरीज को रिलीज किया जाना है, जिनका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रह थे। थ्योपर्स से लेकर ओटीटी तक अपकमिंग रिलीज के तौर पर कई थ्रिलर इस हफ्ते आ रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दभीसर: वन लास्ट किल ( The Punisher : One Last Kill) मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बहुचर्चित वेब सीरीज दभीसर अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। इस सीरीज को इस वीक 12 मई से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। यह भी पढ़ें- Netflix पर 8 एपिसोड की Thriller Series मचाने आ रही है तहलका.

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