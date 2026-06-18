UAE में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, अरब देशों में पहला कदम

संयुक्त अरब अमीरात ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वह अरब देशों में ऐसा करने वाला पहला मुल्क बन गया है। इस फैसले में प्लेटफार्मों को आयु सत्यापन और अभिभावकीय नियंत्रण जैसे उपाय लागू करने होंगे।

संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम अरब देशों में अपनी तरह का पहला है, और यूएई को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मलेशिया और कनाडा जैसे देशों की सूची में शामिल करता है, जिन्होंने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया है। गुरुवार को घोषित इस फैसले के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खातों पर निगरानी रखनी होगी और गलत उम्र बताकर बनाए गए खातों को बंद करना होगा। इस नियम के अनुपालन के लिए कंपनियों को 12 महीने का संक्रमण काल दिया गया है, ताकि वे आयु सत्यापन प्रणाली और अन्य आवश्यक तकनीकी उपाय तैयार कर सकें। नए प्रस्ताव के तहत, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यक्तिगत खाता नहीं बना सकेंगे और न ही उनका उपयोग कर सकेंगे। इसमें कमेंट करना, सोशल इंटरैक्शन, या इंटरैक्टिव स्पेस का उपयोग शामिल है। 15 से 16 वर्ष के किशोरों के लिए कुछ शर्तों और सुरक्षा उपायों के साथ पहुंच की अनुमति होगी। प्लेटफार्मों को आयु-उपयुक्त सामग्री फिल्टर, सीमित इंटरैक्शन, स्क्रीन टाइम नियंत्रण और माता-पिता के नियंत्रण की सुविधाएं लागू करनी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियों को विश्वसनीय आयु सत्यापन उपकरण स्थापित करने होंगे, जो तकनीकी नियमन में लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि माता-पिता की सहमति से भी इस नियम में छूट नहीं दी जाएगी, अर्थात कम उम्र के उपयोगकर्ता कानूनी रूप से आयु सीमा पार नहीं कर सकते। डेटा मुद्रीकरण के संबंध में भी सख्त सीमाएं निर्धारित की गई हैं। नए नियमों के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें व्यवहारिक ट्रैकिंग पर आधारित लक्षित विज्ञापन शामिल हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह परिवारों को एक स्पष्ट ढांचा और व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है, ताकि वे बच्चों को सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल जुड़ाव की ओर ले जा सकें। यह कदम नाबालिगों के लिए डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसमें प्लेटफार्मों को सक्रिय रूप से नियमों का पालन न करने वाले खातों की पहचान करके उन्हें बंद करना होगा। यूएई का यह फैसला दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच आया है, जहां बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर कई देश कानून बना रहे हैं.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम अरब देशों में अपनी तरह का पहला है, और यूएई को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मलेशिया और कनाडा जैसे देशों की सूची में शामिल करता है, जिन्होंने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया है। गुरुवार को घोषित इस फैसले के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खातों पर निगरानी रखनी होगी और गलत उम्र बताकर बनाए गए खातों को बंद करना होगा। इस नियम के अनुपालन के लिए कंपनियों को 12 महीने का संक्रमण काल दिया गया है, ताकि वे आयु सत्यापन प्रणाली और अन्य आवश्यक तकनीकी उपाय तैयार कर सकें। नए प्रस्ताव के तहत, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यक्तिगत खाता नहीं बना सकेंगे और न ही उनका उपयोग कर सकेंगे। इसमें कमेंट करना, सोशल इंटरैक्शन, या इंटरैक्टिव स्पेस का उपयोग शामिल है। 15 से 16 वर्ष के किशोरों के लिए कुछ शर्तों और सुरक्षा उपायों के साथ पहुंच की अनुमति होगी। प्लेटफार्मों को आयु-उपयुक्त सामग्री फिल्टर, सीमित इंटरैक्शन, स्क्रीन टाइम नियंत्रण और माता-पिता के नियंत्रण की सुविधाएं लागू करनी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियों को विश्वसनीय आयु सत्यापन उपकरण स्थापित करने होंगे, जो तकनीकी नियमन में लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि माता-पिता की सहमति से भी इस नियम में छूट नहीं दी जाएगी, अर्थात कम उम्र के उपयोगकर्ता कानूनी रूप से आयु सीमा पार नहीं कर सकते। डेटा मुद्रीकरण के संबंध में भी सख्त सीमाएं निर्धारित की गई हैं। नए नियमों के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें व्यवहारिक ट्रैकिंग पर आधारित लक्षित विज्ञापन शामिल हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह परिवारों को एक स्पष्ट ढांचा और व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है, ताकि वे बच्चों को सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल जुड़ाव की ओर ले जा सकें। यह कदम नाबालिगों के लिए डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसमें प्लेटफार्मों को सक्रिय रूप से नियमों का पालन न करने वाले खातों की पहचान करके उन्हें बंद करना होगा। यूएई का यह फैसला दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच आया है, जहां बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर कई देश कानून बना रहे हैं





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UAE सोशल मीडिया बैन बच्चे 15 साल प्रतिबंध

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