UGC NET 2026: डॉ. अमित कुमार निरंजन के 10‑बार क्वालीफ़ाई करने के टिप्स और हाई‑वेटेज टॉपिक्स

डॉ. अमित कुमार निरंजन, जिन्होंने 10 अलग‑अलग विषयों में UGC NET पास किया, ने पेपर‑1 के हाई‑वेटेज सेक्शन, रीजनिंग, अनसीन पासेजेज, गणितीय ऑपरेशन्स और पर्यावरणीय प्रश्नों पर फोकस करने की सलाह दी है। परीक्षा शेड्यूल, एडमिट कार्ड और तैयारी रणनीति के विस्तृत निर्देश भी प्रदान किए गये हैं।

यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग का नेशनल एग्जाम टेस्ट ( UGC NET ) इस साल 22 जून से 30 जून 2026 के बीच दो‑शिफ्ट कंप्यू टर‑बेस्ड मोड में आयोजित किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर सब्जेक्ट‑वाइज एग्जाम शेड्यूल प्रकाशित कर दिया है, जिसमें 80 से अधिक विषयों की परीक्षा पांच दिनों में दो‑दो शिफ्ट में होने का विवरण दिया गया है। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। केंद्रों की सिटी स्लिपें परीक्षा से 8‑10 दिन पहले जारी की जाएँगी, इसलिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड मिलते ही उसे डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र, शिफ्ट समय और सब्जेक्ट कोड की जाँच कर लेनी चाहिए। 10 बार UGC NET पास करने वाले डॉ.

अमित कुमार निरंजन, जिन्होंने 10 अलग‑अलग विषयों में क्वालीफ़िकेशन का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, ने अपने अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि पेपर‑1 में रीजनिंग, अनसीन पासेजेज, गणितीय ऑपरेशन्स और बेसिक पर्यावरणीय प्रश्न सबसे अधिक हाई‑वेटेज वाले होते हैं। इन क्षेत्रों की अच्छी तैयारी से 20‑25 प्रश्नों का सही उत्तर देना संभव हो सकता है, जिससे कुल स्कोर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है। डॉ.

अमित का सुझाव है कि पिछले वर्षों के सबसे अधिक आने वाले प्रश्न, मॉक टेस्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स में पर्यावरण विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे का रणनीतिक मार्ग यह है कि कम समय में सभी टॉपिक्स को कवर करने की बजाय महत्वपूर्ण टॉपिक्स और मुख्य पॉइंट्स को पुख्ता करना अधिक फायदेमंद रहेगा। उम्मीदवारों को पेपर‑2 की तैयारी को भी हल्का न समझना चाहिए, क्योंकि दोनों पेपरों का बॅलेंस्ड स्कोर कुल परिणाम में अहम भूमिका निभाता है। जबकि पेपर‑1 को रणनीतिक रूप से तैयार करना आवश्यक है, पेपर‑2 की तैयारी में भी निरंतर अभ्यास और सही समय प्रबंधन की जरूरत है। डॉ.

अमित ने यह भी कहा कि 2026 के परीक्षा पैटर्न में दिसंबर 2025 के पैटर्न से कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए वही प्रश्न संरचना और मार्किंग स्कीम लागू होगी। मुख्य फोकस मैथ्स पार्ट, रीजनिंग पार्ट और अपडेटेड करंट अफेयर्स पर होना चाहिए। साथ ही विश्वसनीय स्रोतों से लेटेस्ट नोट्स और रिवीजन मैटेरियल का उपयोग कर अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें। अंतिम सलाह के रूप में उम्मीदवारों को NTA के आधिकारीक नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड और किसी भी ताज़ा अपडेट की नियमित रूप से जाँच करनी चाहिए, तथा किसी भी प्रश्न के लिए NTA के हेल्पलाइन 011‑40759000 या ई‑मेल ugcnet@nta.ac.in पर संपर्क करना चाहिए





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UGC NET डॉ. अमित कुमार निरंजन पेपर-1 हाई वेटेज प्रयोजन टिप्स NTA परीक्षा शेड्यूल

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