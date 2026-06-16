UN मिशन में भारत-पाक सैनिकों के भांगड़ा वीडियो पर विवाद, पूर्व मेजर ने पूछा सवाल कैप्टन सौरभ कालिया से

कांगो में UN शांति मिशन के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के भांगड़ा करते वीडियो पर पूर्व मेजर मनीष भटनागर ने पाकिस्तान से सवालों की मांग की। उन्होंने कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम के साथ हुए जर难म की घटना को संदर्भित करते हुए कहा कि ऐसे दृश्य जश्न का विषय नहीं बनने चाहिए।

कांगो में संयुक्त राष्ट्र (UN) शांति मिशन के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के एक साथ भांगड़ा करते वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी मेजर (सेवानिवृत्त) मनीष भटनागर ने इस पुराने वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान की भूमिका और कारगिल युद्ध के दौरान हुई घटनाओं का मुद्दा उठाया है। मेजर मनीष भटनागर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र मिशनों की वास्तविकता है, जहां भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक एक साथ भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जश्न मनाने के बजाय किसी को पाकिस्तान से यह सवाल पूछने का साहस दिखाना चाहिए कि उसने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके पांच साथियों को अमानवीय यातनाएं देकर क्यों मारा था। अपने पोस्ट में भटनागर ने कहा कि कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी गश्ती टीम के पांच जवानों के साथ जो हुआ, वह मानवता और जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गंभीर मुद्दे पर जवाबदेही तय करने के बजाय ऐसे दृश्य कई लोगों को असहज कर सकते हैं। उन्होंने इसे शर्मनाक स्थिति करार दिया। पूर्व मेजर की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ यूजर्स ने उनके विचारों का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के साथ सैन्य स्तर पर किसी भी तरह की दोस्ताना तस्वीरों पर सवाल उठाए, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि UN शांति मिशन ों में विभिन्न देशों के सैनिक पेशेवर दायित्वों के तहत साथ काम करते हैं। फिलहाल यह वीडियो और उस पर आई प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बना हुआ है। कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी गश्ती टीम के पांच वीर जवानों की शहादतके सबसे दर्दनाक और गौरवशाली अध्यायों में से एक मानी जाती है। 15 मई 1999 को कारगिल के काकसर सेक्टर में गश्त के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से बंदी बनाए गए इन जवानों को 22 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं। आरोप है कि जिनेवा कन्वेंशन के सभी नियमों को दरकिनार करते हुए उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया, लेकिन तमाम यातनाओं के बावजूद उन्होंने भारतीय सेना की कोई भी गोपनीय जानकारी दुश्मन के सामने उजागर नहीं की। 9 जून 1999 को जब उनके क्षत-विक्षत पार्थिव शरीर भारत को सौंपे गए तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। यह घटना आज भी देशभक्ति, साहस और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक मानी जाती है और उनके परिवार की ओर से न्याय की लड़ाई लगातार जारी है.

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