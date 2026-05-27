UN में भारत ने पाकिस्तान को दो‑टूक: सीमा‑पार आतंकवाद पर निडर कार्रवाई, कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने पाकिस्तान को सीमा‑पार आतंकवाद का समर्थन करने पर कड़ी चेतावनी दी, कश्मीर को भारत का अभिन्न भाग बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना दृढ़ रुख दोहराया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सत्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी.

हरीश ने अब एक बार फिर से स्पष्ट किया कि भारत सीमा‑पार आतंकवाद से निपटने में कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा वित्तीय, लॉजिस्टिक और आदर्शी समर्थन के तहत किए जाने वाले आतंकवादी हमले भारतीय संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिध्वनित खतरा बनते जा रहे हैं, और ऐसे कृत्य का कोई औचित्य नहीं हो सकता। भारत ने पाकिस्तान को दुबारा चेतावनी दी कि वह अपने प्रायोजित समूहों के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों में आंदोलन, हत्या और विस्थापन को जारी रखे तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस दौरान हरीश ने कहा कि भारत को अपने सीमाओं की सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है और वह किसी भी प्रकार के हिंसक अतिक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भारत का यह दृढ़ रुख केवल कूटनीतिक शब्द नहीं, बल्कि वास्तविक कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। हिंदुस्तान के इस दृढ़ बयान के जवाब में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने पिछले सत्र में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों के अनुरूप कश्मीर मुद्दे को हल नहीं किया गया है और इस कारण भारत द्वारा उठाए गए कदम अवैध हैं। अहमद ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय अधिकारी कश्मीर के आत्मनिर्णय के अधिकार को नकार रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर सतर्क रहने की अपील की। इन बातों पर हरीश ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और 1947‑49 के युद्ध के बाद हुए पूर्ण, कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के बाद से वह भारतीय संघ के भीतर पूर्ण रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद द्वारा 21 अप्रैल 1948 को पारित प्रस्ताव में पाकिस्तान को कश्मीर से अपने सैनिकों को हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसका पाकिस्तान ने अब तक पालन नहीं किया है। इस दायरे में भारत ने कई बार कूटनीतिक और मानवतावादी प्रयास किए, परंतु पाकिस्तानी समर्थन से संचालन करता आतंकवादी नेटवर्क लगातार भारतीय सुरक्षा बलों को चकमा देने की कोशिश करता रहा है। हिंसा की इस कड़ी श्रृंखला को समाप्त करने के लिए भारत ने कई बुनियादी कदम उठाए हैं, जिनमें सीमा पर सुरक्षा बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण, सूचना साझाकरण को तेज़ बनाना, तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की मांग शामिल है। हरीश ने यह भी बताया कि भारत ने चीन‑पाकिस्तान आर्थिक साँचा, यानी CPEC, को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यह परियोजना केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बनाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसी योजना को जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध किया जाएगा। अंत में, हरीश ने कहावत को दोहराया कि भारत हमेशा शांति, स्थिरता और विकास के मूलभूत सिद्धांतों के साथ जुड़ा रहेगा, परन्तु जब तक उसके नागरिक सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब तक वह किसी भी प्रकार के आतंकवादी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा





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