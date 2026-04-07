UNSC में अमेरिका को झटका: रूस-चीन ने ईरान के समर्थन में होर्मुज प्रस्ताव पर किया वीटो

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिससे अमेरिका को झटका लगा। दोनों देशों ने ईरान के प्रति समर्थन जताया।

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC ) में अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। रूस और चीन ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रयासों को करारी हार मिली। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और ईरान के प्रति समर्थन को मजबूत किया है। रिपोर्टों के अनुसार, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 11 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि पाकिस्तान और कोलंबिया ने मतदान से

दूरी बनाए रखी। हालांकि, रूस और चीन के वीटो के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि दोनों देशों के पास स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति है।\प्रारंभ में, प्रस्ताव में अनुच्छेद 7 शामिल था, जो सदस्य देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति देता। रूस और चीन ने इस प्रावधान का कड़ा विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक बातचीत चली। बाद में, प्रस्ताव की भाषा में बदलाव किया गया और बल प्रयोग का संदर्भ हटा दिया गया। संशोधित प्रस्ताव में देशों से रक्षात्मक तरीके से सहयोग करने का आह्वान किया गया था। इस बदलाव के बावजूद, रूस और चीन ने वीटो करने का फैसला किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे ईरान के साथ खड़े हैं। बहरीन जैसे कुछ देशों को उम्मीद थी कि रूस और चीन मतदान से दूरी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर विभाजित दिखी, जिससे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया। रूस और चीन का वीटो ईरान के प्रति उनके समर्थन का स्पष्ट संकेत था, साथ ही प्रस्ताव में ईरान की कड़ी आलोचना करने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। ईरान पर अमेरिका के लगातार हमलों के जवाब में, तेहरान ने 510 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले आत्मघाती ड्रोन तैनात किए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।\इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति संतुलन में बदलाव को उजागर किया है। रूस और चीन का संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एकजुट होना, एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जहां अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है। यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है, खासकर पश्चिम एशिया में, जहां भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग इस बात का भी प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का पालन करने में सदस्य देशों के हित अक्सर अलग-अलग होते हैं। यह घटनाक्रम दिखाता है कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने और संघर्षों को हल करने में बाधाएं कितनी जटिल हो सकती हैं। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब एक नई रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, इस घटनाक्रम से उन देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की संभावना है जो अमेरिकी नीतियों से असहमत हैं, और यह वैश्विक राजनीति में नए गठबंधनों को जन्म दे सकता है।\हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित सभी समाचार, खेल और व्यवसाय की ताजा जानकारी के लिए बने रहें





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