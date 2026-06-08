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UNSC में भारत का पाकिस्तान पर हमला: 'फिटना अल हिंदुस्तान' दुष्प्रचार, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश नाकाम होगी

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UNSC में भारत का पाकिस्तान पर हमला: 'फिटना अल हिंदुस्तान' दुष्प्रचार, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश नाकाम होगी
UNSCभारत-पाकिस्तानफिटना अल हिंदुस्तान
📆08-06-2026 22:41:00
📰Amar Ujala
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए 'फिटना अल हिंदुस्तान' शब्द को सरकारी दुष्प्रचार बताया और अफगानिस्तान में हवाई हमलों की निंदा की।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC ) में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। अफगानिस्तान की स्थिति पर आयोजित बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ' फिटना अल हिंदुस्तान ' शब्द को सरकारी स्तर पर फैलाया जा रहा दुष्प्रचार और गलत सूचना अभियान करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने ही देश के भीतर सक्रिय समूहों को ' फिटना अल हिंदुस्तान ' बताना तथ्यों से परे एक ऐसा नैरेटिव है, जिसे धार्मिक शब्दावली का सहारा देकर पेश किया जा रहा है। यह शब्दावली पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान से संचालित उस सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों का ध्यान देश की वास्तविक राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से हटाना है। भारत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की बयानबाजी से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश नाकाम होगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए गए सैन्य हवाई हमलों की भी आलोचना की। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि किसी नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। निर्दोष नागरिकों की हत्या, उन्हें घायल करना और बच्चों को अनाथ बनाना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। भारत ने आरोप लगाया कि इन हमलों से अफगान नागरिकों को भारी नुकसान और पीड़ा झेलनी पड़ी है। यह दोहरा रवैया पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकजुटता की बातों के विपरीत है। रमजान जैसे पवित्र महीने में सैन्य कार्रवाई करना पाकिस्तान के चेहरे पर कालिख पोतने वाला है। पिछले वर्ष पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों और उग्रवादी समूहों को ' फिटना अल हिंदुस्तान ' की श्रेणी में रखना शुरू किया था। पाकिस्तान का दावा था कि ये संगठन भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं, हालांकि इस संबंध में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से इस पूरे नैरेटिव को खारिज करते हुए इसे भ्रामक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित अभियान बताया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों, जैसे आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से ध्यान हटाने के लिए भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ रहा है। पड़ोसी देशों को अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय उसकी हरकतों से वाकिफ है। भारत ने चेतावनी दी कि दुनिया को गुमराह करने की कोशिश नाकाम होगी और पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना होगा.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। अफगानिस्तान की स्थिति पर आयोजित बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 'फिटना अल हिंदुस्तान' शब्द को सरकारी स्तर पर फैलाया जा रहा दुष्प्रचार और गलत सूचना अभियान करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने ही देश के भीतर सक्रिय समूहों को 'फिटना अल हिंदुस्तान' बताना तथ्यों से परे एक ऐसा नैरेटिव है, जिसे धार्मिक शब्दावली का सहारा देकर पेश किया जा रहा है। यह शब्दावली पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान से संचालित उस सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों का ध्यान देश की वास्तविक राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से हटाना है। भारत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की बयानबाजी से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश नाकाम होगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए गए सैन्य हवाई हमलों की भी आलोचना की। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि किसी नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। निर्दोष नागरिकों की हत्या, उन्हें घायल करना और बच्चों को अनाथ बनाना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। भारत ने आरोप लगाया कि इन हमलों से अफगान नागरिकों को भारी नुकसान और पीड़ा झेलनी पड़ी है। यह दोहरा रवैया पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकजुटता की बातों के विपरीत है। रमजान जैसे पवित्र महीने में सैन्य कार्रवाई करना पाकिस्तान के चेहरे पर कालिख पोतने वाला है। पिछले वर्ष पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों और उग्रवादी समूहों को 'फिटना अल हिंदुस्तान' की श्रेणी में रखना शुरू किया था। पाकिस्तान का दावा था कि ये संगठन भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं, हालांकि इस संबंध में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से इस पूरे नैरेटिव को खारिज करते हुए इसे भ्रामक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित अभियान बताया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों, जैसे आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से ध्यान हटाने के लिए भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ रहा है। पड़ोसी देशों को अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय उसकी हरकतों से वाकिफ है। भारत ने चेतावनी दी कि दुनिया को गुमराह करने की कोशिश नाकाम होगी और पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना होगा

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UNSC भारत-पाकिस्तान फिटना अल हिंदुस्तान अफगानिस्तान दुष्प्रचार

 

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