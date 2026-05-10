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UP काउंसिलिंग: बृजभुषण शरण सिंह के पोस्ट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी, छोटे बेटे का नाम संभावित मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने पर नाराज

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UP काउंसिलिंग: बृजभुषण शरण सिंह के पोस्ट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी, छोटे बेटे का नाम संभावित मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने पर नाराज
उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्फोटएनागिन करने वाले मंत्रिमंडलभुषण शरण सिंह
📆10-05-2026 08:51:00
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ऊपर दिए गए प्रारूप में, उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभुषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसके बाद, उन्होंने अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है- 'शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख (डाली) पर बैठे हो वो टूट भी सकती है।' हालांकि इसके बारे में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में अलग-अलग मत हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके छोटे बेटे और पूर्व विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह के नाम संभावित मंत्रिमंडल में शामिल करने से नाराज चल रहे हैं। यह पोस्ट और इस दावे के बाद, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्फोट को लेकर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों और नेताओं से सभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी

गोंडा: उत्तर प्रदेश में प्रतीक्षित मंत्रिमंडल ऐनागिन होने जा रहा है। इसके नाम भी सामने आ गए हैं। इस बीच, रविवार दोपहर कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृज भुषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिससे राजनीतिक हड़बड़ा बढ़ गई है। अपने X अकाउंट पर बृज भुषण शरण सिंह ने लिखा है- 'शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख (डाल) पर बैठे हो वो टूट भी सकती है।' यूपी के राजनीतिक गलियारे में इस पोस्ट के अलग-अलग अर्थ निकालए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अपने विधायक बेटे प्रतीक भूषण शरण सिंह का नाम संभावित मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने से बृज भुषण शरण सिंह नाराज चल रहे हैं। पहले चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल में ठाकुर चेहरे के रूप में प्रतीक भूषण सिंह का नाम शामिल हो सकता है.

गोंडा: उत्तर प्रदेश में प्रतीक्षित मंत्रिमंडल ऐनागिन होने जा रहा है। इसके नाम भी सामने आ गए हैं। इस बीच, रविवार दोपहर कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभुषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिससे राजनीतिक हड़बड़ा बढ़ गई है। अपने X अकाउंट पर बृजभुषण शरण सिंह ने लिखा है- 'शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख (डाल) पर बैठे हो वो टूट भी सकती है।' यूपी के राजनीतिक गलियारे में इस पोस्ट के अलग-अलग अर्थ निकालए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अपने विधायक बेटे प्रतीक भूषण शरण सिंह का नाम संभावित मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने से बृजभुषण शरण सिंह नाराज चल रहे हैं। पहले चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल में ठाकुर चेहरे के रूप में प्रतीक भूषण सिंह का नाम शामिल हो सकता है

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उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्फोट एनागिन करने वाले मंत्रिमंडल भुषण शरण सिंह बृजभुषण शरण सिंह उनका छोटा बेटा और पूर्व विधायक प्रतीक भूषण शरण निर्देशकों के नामों में नाम शामिल नहीं होने के इस बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी योगी आदित्यनाथ

 

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