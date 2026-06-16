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UP B.Ed Entrance Exam Result 2026: यूपी बीएड रिजल्ट आज जारी होने वाला है, जांचें सीधे लिंक और एडमिशन प्रक्रिया

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UP B.Ed Entrance Exam Result 2026: यूपी बीएड रिजल्ट आज जारी होने वाला है, जांचें सीधे लिंक और एडमिशन प्रक्रिया
UP B.Ed Result 2026बुंदेलखंड विश्वविद्यालययूपी बीएड प्रवेश परीक्षा
📆16-06-2026 06:47:00
📰NBT Hindi News
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यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आज घोषित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और राज्यमंत्री रजनी तिवारी द्वारा घोषित किए जाने वाले नतीजों के बाद उम्मीदवार bujhansi.co.in पर अपना रिजल्ट, स्कोर और रैंक जांच सकेंगे। परीक्षा की जानकारी, एडमिशन से जुड़ी प्रक्रिया और काउंसलिंग विवरण यहां पर जानिए।

यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम आज जारी होने वाला है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परीक्षा के नतीजे उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और राज्यमंत्री रजनी तिवारी द्वारा लखनऊ में घोषित किए जाएंगे। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bujhansi.

co.in पर अपना स्कोरकार्ड और रैंक ऑनलाइन जांच सकेंगे। इस साल 4,44,958 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 4,00,505 ने लिखित परीक्षा में भाग लिया। केवल उन्हीं का परिणाम जारी किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा दी थी। परिणाम清气, एडमिशन प्रक्रिया और काउंसलिंग शुरू होगी

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UP B.Ed Result 2026 बुंदेलखंड विश्वविद्यालय यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा Bujhansi.Co.In बीएड एडमिशन

 

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