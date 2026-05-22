Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

UP Colleges on Dress Code Rules: Mixed Reaction on New Rules, Students' Views on State Governor's Order to Implement Uniforms

News/Education News

UP Colleges on Dress Code Rules: Mixed Reaction on New Rules, Students' Views on State Governor's Order to Implement Uniforms
Dress Code RulesUP CollegesState Governor
📆22-05-2026 13:54:00
📰Dainik Jagran
31 sec. here / 17 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 53%

The new dress code rules for UP colleges have elicited a mix of reactions. Students share their views on the state governor’s directive to implement uniforms in universities and higher education institutions.

यूपी के कॉलेजों में ड्रेस कोड के नए नियम को लेकर मिला मिक्स रिएक्शन, क्या-क्या बोले छात्र? राज्यपाल के निर्देश पर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म लागू करने को लेकर छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच बहस तेज हो गई है। कुजागरण संवाददाता, लखनऊ। कुलाधिपति एवं राज्यपाल की ओर से विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफार्म लागू करने के निर्देश के बाद छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच बहस तेज हो गई है। कई विद्यार्थी इसे अपनी आजादी और आर्थिक बोझ से जोड़कर विरोध जता रहे हैं, वहीं कुछ छात्र-छात्राएं, प्राचार्य और कुलपति इसे अनुशासन, समानता और संस्थान की पहचान के लिए जरूरी मान रहे हैं.

यूपी के कॉलेजों में ड्रेस कोड के नए नियम को लेकर मिला मिक्स रिएक्शन, क्या-क्या बोले छात्र? राज्यपाल के निर्देश पर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म लागू करने को लेकर छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच बहस तेज हो गई है। कुजागरण संवाददाता, लखनऊ। कुलाधिपति एवं राज्यपाल की ओर से विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफार्म लागू करने के निर्देश के बाद छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच बहस तेज हो गई है। कई विद्यार्थी इसे अपनी आजादी और आर्थिक बोझ से जोड़कर विरोध जता रहे हैं, वहीं कुछ छात्र-छात्राएं, प्राचार्य और कुलपति इसे अनुशासन, समानता और संस्थान की पहचान के लिए जरूरी मान रहे हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

Dress Code Rules UP Colleges State Governor Universities Higher Education Institutions Student Views Student Freedom Economic Burden Anarchy Annuity Dress Uniform Annuity Definition Of University Education Representation

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

यूपी के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए लागू होगी यूनिफॉर्म व्यवस्था, संस्थानों को निर्देश जारी - up governor mandates uniforms for all colleges and universitiesयूपी के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए लागू होगी यूनिफॉर्म व्यवस्था, संस्थानों को निर्देश जारी - up governor mandates uniforms for all colleges and universitiesराज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगारपरक और वोकेशनल कोर्स शुरू करने पर भी जोर दिया गया...
Read more »

यूपी की यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू होगा: राज्यपाल बोलीं- स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव कम होगा, बराबरी का माहौल बनेगायूपी की यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू होगा: राज्यपाल बोलीं- स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव कम होगा, बराबरी का माहौल बनेगाUttar Pradesh (UP) Colleges Universities Big News Update. Follow UP College Dress Code Latest News, Governor Anandiben Patel Announcement, University College Uniform Policy, Student Discrimination Less.
Read more »

यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए नया फरमान जारी, अब नहीं पहन पाएंगे अपनी मर्जी के कपड़े - up universities colleges mandate dress code for disciplineयूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए नया फरमान जारी, अब नहीं पहन पाएंगे अपनी मर्जी के कपड़े - up universities colleges mandate dress code for disciplineराज्यपाल के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों में अनुशासन, समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों में सकारात्मक माहौल बन सके।
Read more »

बिना अनुमति मीडिया को जानकारी साझा करने पर होगी सख्त कार्रवाई, पश्चिम बंगाल सरकार ने दी चेतावनी | West Bengal Cm Suvendu Adhikari Media Govt Rules No Media Interaction Without Approvalबिना अनुमति मीडिया को जानकारी साझा करने पर होगी सख्त कार्रवाई, पश्चिम बंगाल सरकार ने दी चेतावनी | West Bengal Cm Suvendu Adhikari Media Govt Rules No Media Interaction Without ApprovalMedia Rules in Bengal: पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों को बिना अनुमति मीडिया से जानकारी साझा करने पर रोक लगाते हुए इसका पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
Read more »

RBI Draft Rules: अब लोन रिकवरी एजेंट्स नहीं कर सकेंगे बदतमीजी; ग्राहकों को धमकी देने पर बना सख्त नियम - rbi loan recovery rules end to agent harassmentRBI Draft Rules: अब लोन रिकवरी एजेंट्स नहीं कर सकेंगे बदतमीजी; ग्राहकों को धमकी देने पर बना सख्त नियम - rbi loan recovery rules end to agent harassmentभारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लोन रिकवरी एजेंटों द्वारा ग्राहकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए नए सख्त ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो सकते हैं।
Read more »

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब पंजाब सरकार चलाएगी बड़ा अभियान; सीएम मान ने किया एलान - supreme court order regarding stray dog rules punjabआवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब पंजाब सरकार चलाएगी बड़ा अभियान; सीएम मान ने किया एलान - supreme court order regarding stray dog rules punjabसुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब सरकार आवारा और खतरनाक कुत्तों के खिलाफ कल से बड़ा अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्रवाई का ऐलान किया है।
Read more »



Render Time: 2026-05-22 16:54:14