UP Colleges on Dress Code Rules: Mixed Reaction on New Rules, Students' Views on State Governor's Order to Implement Uniforms

The new dress code rules for UP colleges have elicited a mix of reactions. Students share their views on the state governor’s directive to implement uniforms in universities and higher education institutions.

यूपी के कॉलेजों में ड्रेस कोड के नए नियम को लेकर मिला मिक्स रिएक्शन, क्या-क्या बोले छात्र? राज्यपाल के निर्देश पर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म लागू करने को लेकर छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच बहस तेज हो गई है। कुजागरण संवाददाता, लखनऊ। कुलाधिपति एवं राज्यपाल की ओर से विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफार्म लागू करने के निर्देश के बाद छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच बहस तेज हो गई है। कई विद्यार्थी इसे अपनी आजादी और आर्थिक बोझ से जोड़कर विरोध जता रहे हैं, वहीं कुछ छात्र-छात्राएं, प्राचार्य और कुलपति इसे अनुशासन, समानता और संस्थान की पहचान के लिए जरूरी मान रहे हैं.

यूपी के कॉलेजों में ड्रेस कोड के नए नियम को लेकर मिला मिक्स रिएक्शन, क्या-क्या बोले छात्र? राज्यपाल के निर्देश पर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म लागू करने को लेकर छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच बहस तेज हो गई है। कुजागरण संवाददाता, लखनऊ। कुलाधिपति एवं राज्यपाल की ओर से विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफार्म लागू करने के निर्देश के बाद छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच बहस तेज हो गई है। कई विद्यार्थी इसे अपनी आजादी और आर्थिक बोझ से जोड़कर विरोध जता रहे हैं, वहीं कुछ छात्र-छात्राएं, प्राचार्य और कुलपति इसे अनुशासन, समानता और संस्थान की पहचान के लिए जरूरी मान रहे हैं





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