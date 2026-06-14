Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPPCL) issued an unusual order tagging the district police in Budaun to solve electricity issues in Dehgaon. This happened after a power crisis affecting farmers for a month. The police immediately responded, clarifying that it is solely the electricity department's responsibility. This incident raises questions about administrative accountability and technical competence. Central Electricity Distribution later stated that a double group supply arrangement has been implemented in Dehgaon to address overloading, but the initial misstep by UPPCL highlights deeper systemic failures.

उत्तर प्रादेश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा बिजली संकट पर एक अजीब आदेश जारी किया गया है जिसने सियासी बाजार में कर्कश चिंतन पैदा कर दिया है। यूपीपीसीएल ने बदायूं जिले के दहगवां विद्युत उपकेंद्र पर बिजली की समस्या को लेकर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल में एक शिकायत के जवाब में बदायूं पुलिस को टैग किया और उनसे समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। यह आदेश बिल्कुल गड़बड़ी की बात थी क्योंकि बिजली संकट का शिकार किसान और उपभोक्ता पूलिशिंग से जुड़ा है নহ Einsatz बिजली विभाग की तकनीकी समस्या होती है। बदायूं पुलिस ने तुरंत इस ट्वीट पर जवाब दिया और स्पष्ट किया कि यह मामला विशुद्ध रूप से विद्युत विभाग का है और पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह घटना दहगवां उपकेंद्र में एक महीने से जारी बिजली न होने, लगातार भारी कटौती और जर्जर बिजली लाइनों से जुड़ी समस्या के बाद हुई है। स्थानीय किसानों का इसमें हंगामा बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उनकी मांगों को लेकर अवर अभियंता से ज्ञापन देना भी शामिल है। इस मुकदमे को इंटरनेट मीडिया पर एक यूजर ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया और विभाग को टैग किया। यूपीपीसीएल की टीम के कर्मचारियों ने गलती से बदायूं पुलिस को ही टैग करते हुए आदेश देना शुरू कर दिया। बिजली विभाग की इस गैर-जिम्मेदाराना हिल ∃ ql अब पुलिस के पास कानून-व्यवस्था संभालने के अलावा और किसी भी ऐसे काम में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है यह सवाल खड़ा करती है। उत्तर प्रादेश के मध्यांचल विद्युत वितरण निगम (एमवीवीएनएल) ने बाद में कहा कि दहगवां सब स्टेशन के अंतर्गत अतिभारित के दृष्टिगत डबल ग्रुप सप्लाई की व्यवस्था की गई है ताकि समस्या का समाधान हो सके। यह घटना उत्तर प्रादेश की बिजली नियंत्रण प्रणाली में कमजोरियों और शासन की टेक्निकल दक्षता पर सवाल खड़ा करती है। यूपीपीसीएल की इस कदम से इंटरनेट मीडिया पर विभाग की काफी किरकिरी हुई है और पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया देर से दी। यह घटना यूपीपीसीएल की टीम द्वारा चुटकूला बनाने की तस्वीर रूप ले रही है। साथ ही दहगवां विद्युत उपकेंद्र पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा भी गंभीर अवस्था में बिजली संकट की गंभीरता को उजागर करता है। इसमें बिजली कटौती से जुड़े दर्जनों मामलों में जर्जर बिजली लाइनें और अव्यवस्था को समाज के उपभोक्ता और किसानों को सहना पड़ता है जबकि विभाग जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश में पुलिस को स_factor पर लाते हैं। पुलिस के जवाब में बातचीत स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि कानून-व्यवस्था संभालने वाला तेज़ बिजली विभाग की फुसफुसाहट में उलझे हुए हैं। यह घटना बिजली क्षेत्र में प्रशासनिक कोड और जवाबदेही की कमी की ओर इशारा करती है। यूपीपीसीएल की टेक्निकल टीम की भूलवश यह गड़बड़ी भी उनकी तकनीकी दक्षता पर प्रश्न चिह्न लगाती है। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਜੀਬ ਹਿਲਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ.

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