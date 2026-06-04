UP Prepaid Meter Bill: प्रीपेड मीटर वालों का बिजली बिल आ गया है

उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर वालों का बिजली बिल आ गया है। अब आप अपना बिल चेक कर सकते हैं और वहीं से आसानी से बिल को भर भी सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर वालों का बिजली बिल आ गया है। अब आप अपना बिल चेक कर सकते हैं और वहीं से आसानी से बिल को भर भी सकते हैं। अगर आपका प्रीपेड मीटर पोस्टपेड में शिफ्ट हुआ था, तो आप SMS , WhatsApp या UPPCL ऐप के जरिए अपना बिल चेक कर सकते हैं और वहीं से आसानी से बिल को भर भी सकते हैं। इतनी ही नहीं अगर आप किसी वजह से UPPCL ऐप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो पेमेंट ऐप्स के जरिए भी आप आसानी से अपने प्रीपेड मीटर का बिजली बिल भर सकते हैं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। इस महीने से यानी कि जून 2026 से प्रीपेड मीटर वालों का भी बिजली बिल पोस्टपेड बिजली मीटर वालों की तरह ही आना था। हालांकि बिल पाने और उसके भुगतान के तरीके में कुछ बदलाव जरूर हुए थे। दरअसल UPPCL की ओर से जानकारी थी कि प्रीपेड बिजली मीटर वालों को उनका बिल SMS या WhatsApp के जरिए मिलेगा। इसके अलावा भुगतान के लिए UPPCL ऐप के साथ-साथ पेमेंट ऐप्स और UPPCL की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में अब आप भी UPPCL ऐप से लेकर SMS या WhatsApp के जरिए अपना बिल चेक कर सकते हैं। बिल का भुगतान करने के लिए आपको UPPCL या पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करना होगा। प्रीपेड बिजली मीटर का बिल चेक करने के लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप SMS ऐप में जाकर सर्च करें। वहां आपको इसके अलावा आप UPPCL ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगइन करके आसानी से अपना बिल ऐप में चेक कर सकते हैं। आपको अपने प्रीपेड से पोस्टपेड हुए बिजली मीटर का बिल ऐप के होम पेज पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप अपने डिस्कॉम के WhatsApp नंबर पर Hello का मैसेज भेजकर सामने आने वाले मेन्यू में से बिजली बिल का ऑप्शन चुनकर भी अपना बिल चेक कर सकते हैं। आप नीचे दिए नंबरों में से अपने डिस्कॉम का नंबर पर मैसेज भेजकर बिल चेक कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको होम स्क्रीन पर ही अपना बिल दिख जाएगा और उसके ठीक नीचे आप Pay Now पर क्लिक करके बिल का भुगतान भी कर पाएंगे। लॉगइन करने के बाद आपको अपना बिल अमाउंट दिख जाएगा जिसके नीचे दिए Proceed पर आपको क्लिक करना होगा। अब अपनी सुविधा अनुसार UPI, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को चुनें और अपनी पेमेंट पूरी करें। पेमेंट हिस्ट्री से भी आप अपने भुगतान की रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप UPPCL ऐप से पेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी भी पेमेंट ऐप पर अपनी कस्टमर आईडी और डिस्कॉम को चुनकर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर वालों का बिजली बिल आ गया है। अब आप अपना बिल चेक कर सकते हैं और वहीं से आसानी से बिल को भर भी सकते हैं। अगर आपका प्रीपेड मीटर पोस्टपेड में शिफ्ट हुआ था, तो आप SMS, WhatsApp या UPPCL ऐप के जरिए अपना बिल चेक कर सकते हैं और वहीं से आसानी से बिल को भर भी सकते हैं। इतनी ही नहीं अगर आप किसी वजह से UPPCL ऐप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो पेमेंट ऐप्स के जरिए भी आप आसानी से अपने प्रीपेड मीटर का बिजली बिल भर सकते हैं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। इस महीने से यानी कि जून 2026 से प्रीपेड मीटर वालों का भी बिजली बिल पोस्टपेड बिजली मीटर वालों की तरह ही आना था। हालांकि बिल पाने और उसके भुगतान के तरीके में कुछ बदलाव जरूर हुए थे। दरअसल UPPCL की ओर से जानकारी थी कि प्रीपेड बिजली मीटर वालों को उनका बिल SMS या WhatsApp के जरिए मिलेगा। इसके अलावा भुगतान के लिए UPPCL ऐप के साथ-साथ पेमेंट ऐप्स और UPPCL की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में अब आप भी UPPCL ऐप से लेकर SMS या WhatsApp के जरिए अपना बिल चेक कर सकते हैं। बिल का भुगतान करने के लिए आपको UPPCL या पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करना होगा। प्रीपेड बिजली मीटर का बिल चेक करने के लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप SMS ऐप में जाकर सर्च करें। वहां आपको इसके अलावा आप UPPCL ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगइन करके आसानी से अपना बिल ऐप में चेक कर सकते हैं। आपको अपने प्रीपेड से पोस्टपेड हुए बिजली मीटर का बिल ऐप के होम पेज पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप अपने डिस्कॉम के WhatsApp नंबर पर Hello का मैसेज भेजकर सामने आने वाले मेन्यू में से बिजली बिल का ऑप्शन चुनकर भी अपना बिल चेक कर सकते हैं। आप नीचे दिए नंबरों में से अपने डिस्कॉम का नंबर पर मैसेज भेजकर बिल चेक कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको होम स्क्रीन पर ही अपना बिल दिख जाएगा और उसके ठीक नीचे आप Pay Now पर क्लिक करके बिल का भुगतान भी कर पाएंगे। लॉगइन करने के बाद आपको अपना बिल अमाउंट दिख जाएगा जिसके नीचे दिए Proceed पर आपको क्लिक करना होगा। अब अपनी सुविधा अनुसार UPI, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को चुनें और अपनी पेमेंट पूरी करें। पेमेंट हिस्ट्री से भी आप अपने भुगतान की रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप UPPCL ऐप से पेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी भी पेमेंट ऐप पर अपनी कस्टमर आईडी और डिस्कॉम को चुनकर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं





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