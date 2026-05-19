UP Road Safety Department Conducts Special Campaign, Issues 18,207 challans

The Road Safety Department of Uttar Pradesh conducted a special campaign and issued challans to 18,207 drivers for various rules violations. These violations included driving under the influence of alcohol and using smog-laden tanks. The campaign was conducted to reduce road accidents in the state.
उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर 18,207 वाहन चालकों को चालान किया गया जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने और मॉडिफाइड साइलेंसबॉयपीयर पीकर वाहन चलाने पर चालान हुए। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया है। विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में 7.
7 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। विशेष अभियान के दौरान अधिक शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में प्रकाश में आए हैं। विशेष अभियान के दौरान कुल 135 टोल प्लाजा पर 3,645 अधिकारी व कर्मचारी तैनात किए गए थे। विशेष अभियान में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत वाहन चलाना दुर्भावनापूर्ण अपराध माना गया है। जो रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 एमजी 100 एमएल से अधिक है या किसी और कार से जांच में असफल रहा होगा, ऐसे लोगों को कारावास के साथ अर्थदंड भुगतना होगा। Such was reported by the UP traffic and road safety department
