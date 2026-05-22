UP Teacher Transfer: शिक्षकों ने बदल दिए अपने विषय, बचने के लिए समायोजन प्रक्रिया से बाहर हुए

शाहजहांपुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों ने अपने विषय बदलकर समायोजन प्रक्रिया से बचने का खेल किया है। इस फर्जीवाड़े में 23 शिक्षकों के नाम सामने आए हैं।

UP Teacher Transfer: मूल स्कूल न छूटे इसलिए बदल दिए शिक्षक ों के विषय! 23 शिक्षक ों का फर्जीवाड़ा उजागर, मची खलबली , शाहजहांपुर में शिक्षक ों ने समायोजन से बचने के लिए अपने मूल विषय बदल दिए, जिससे वे अपने स्कूल न छोड़ें। इस फर्जीवाड़े में 23 शिक्षक ों के नाम सामने आए हबेसिक शिक्षा विभाग में हुए शिक्षक ों के समायोजन में फर्जीवाड़ा हो गया। शिक्षक ों को मूल विद्यालय से न हटाना पड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में सरप्लस शिक्षक ों की सूची में विषय ही बदल दिए, जिसके आधार पर यह सभी शिक्षक प्रक्रिया से बाहर हो गए, लेकिन मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज विषयों में फेरबदल नहीं कर सके। दो ब्लाकों में 23 शिक्षक ाें के नाम सामने आए हैं। कई अन्य ब्लाकों में भी इसी तरह का खेल होने की आशंका है। खंड शिक्षाधिकारियों की मिलीभगत से हुई गड़बड़ी का मामला डीएम तक पहुंचा तो विभाग में खलबली मच गई। बीएसए दिव्या गुप्ता अब जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कह रही हैं.

UP Teacher Transfer: मूल स्कूल न छूटे इसलिए बदल दिए शिक्षकों के विषय! 23 शिक्षकों का फर्जीवाड़ा उजागर, मची खलबली, शाहजहांपुर में शिक्षकों ने समायोजन से बचने के लिए अपने मूल विषय बदल दिए, जिससे वे अपने स्कूल न छोड़ें। इस फर्जीवाड़े में 23 शिक्षकों के नाम सामने आए हबेसिक शिक्षा विभाग में हुए शिक्षकों के समायोजन में फर्जीवाड़ा हो गया। शिक्षकों को मूल विद्यालय से न हटाना पड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में सरप्लस शिक्षकों की सूची में विषय ही बदल दिए, जिसके आधार पर यह सभी शिक्षक प्रक्रिया से बाहर हो गए, लेकिन मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज विषयों में फेरबदल नहीं कर सके। दो ब्लाकों में 23 शिक्षकाें के नाम सामने आए हैं। कई अन्य ब्लाकों में भी इसी तरह का खेल होने की आशंका है। खंड शिक्षाधिकारियों की मिलीभगत से हुई गड़बड़ी का मामला डीएम तक पहुंचा तो विभाग में खलबली मच गई। बीएसए दिव्या गुप्ता अब जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कह रही हैं





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UP Teacher Transfer शिक्षक मूल स्कूल बदल दिए 배우क विषय खलबली

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