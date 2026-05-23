UP TGT Exam City Slip 2026 Released by UPESSC

UPESSC has released the UP TGT Exam City Slip 2026. Candidates can now check their exam city details on the official website.
यूपीईएसएससी ने UP TGT एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं।टीजीटी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिर जारी।उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ( UPESSC ) ने UP TGT Exam City Slip 2026 जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। वे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upessc .
up.gov.in पर जाकर अब अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। इस परीक्षा के जरिये टीजीटी के कुल 3539 पदों पर चयन किया जाएगा। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।टीजीटी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं।अब वेबसाइट के होमपेज पर NOTICE BOARD सेक्शन पर क्लिक करें।लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज करें।अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।टीजीटी परीक्षा का आयोजन 03 और 04 जून को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से लेकर सुबह 11.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 4.30 बजे तक संचालित की जाएगी।यूपी टीजीटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 30 मई, 2026 को जारी किया जाएगा। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जमा करना होगा। परीक्षा वाले दिन सबी उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है। बगैर एडमिट कार्ड के छात्रों को एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा
