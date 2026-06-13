UP: ढाई लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ, शासन ने शुरू की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। इसके तहत 3.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। डेटा संग्रह और पोर्टल परीक्षण चल रहा है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत साढ़े तीन लाख से अधिक पात्र शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल का बीटा वर्जन वर्तमान में परीक्षण के दौर से गुजर रहा है, जिसमें कार्ड निर्माण, लाभार्थी सत्यापन और अस्पतालों से समन्वय जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं की जांच की जा रही है। स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज़) की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि योजना के औपचारिक शुभारंभ से पहले विभाग पात्र कर्मचारियों का डेटा एकत्र करने और उसे त्रुटिरहित बनाने में जुटा है। पूर्व में कई मामलों में उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि, आधार या पारिवारिक विवरण में अंतर होने के कारण कार्ड जारी होने की प्रक्रिया प्रभावित होती थी, जिससे आवेदन लंबित रह जाते थे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस बार डेटा सैनेटाइजेशन पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि सभी लाभार्थियों को समय पर और सही ढंग से योजना का लाभ मिल सके। साचीज़ द्वारा विकसित डेटा कलेक्शन पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों का विवरण एकरूप प्रारूप में जुटाया जा रहा है। अब तक 3.

5 लाख से अधिक पात्र कर्मचारियों का डेटा संकलित किया जा चुका है, जिसमें शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। डेटा शुद्ध होने से कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया तेज होगी और अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत जारी होने वाले मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड के माध्यम से लाभार्थी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार करा सकेंगे। इलाज का खर्च निर्धारित सीमा तक सीधे योजना के माध्यम से वहन किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा खर्च के समय आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह योजना विशेष रूप से उन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है, जो अक्सर अपने स्वास्थ्य खर्चों के कारण कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि पोर्टल के परीक्षण के दौरान कार्ड निर्माण, लाभार्थी सत्यापन, अस्पतालों से समन्वय और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच की जा रही है। परीक्षण सफल होने के बाद योजना का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। योगी सरकार का मानना है कि योजना लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों शिक्षक, कर्मचारी और उनके परिवार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसानी से पहुंच बना सकेंगे तथा इलाज पर होने वाले बड़े खर्च से उन्हें राहत मिलेगी। यह योजना शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने का भी एक प्रयास है, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं कि योजना का लाभ वास्तविक और जरूरतमंद लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए डेटा की सटीकता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य भर के अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि लाभार्थी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में ही गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त कर सकें





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