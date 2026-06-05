UP: 8 साल के बच्चे की हत्या के लिए चाचाओं ने किया अभिशाप, मां पर भी हमला

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जमीन के विवाद में दो चाचाओं ने अपने आठ वर्षीय भतीजे का गला रेट कर हत्या कर दी। मां को बच्चे को बचाने की कोशिश करते समय भी हमला किया गया। बच्चा अस्पताल ले जाने के रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के लखीमपुर खीरी ताल के पास एक गांव में जमीन के एक मामूली विवाद के कारण दो चाचाओं ने अपने आठ वर्षीय भतीजे को हत्या कर दिया। घटना गुरुवार की रात हुई जब आरोपी सियाराम और हरेरां जो मरीज की मां ज्ञानवती के पति के चचेरे भाई हैं, छप्परनुमा घर में सो रहे बच्चे रवि पर चाकू से हमला कर उसका गला रेट लिए। बेटे को बचाने आई मां पर भी हमला किया गया। बच्चे को अस्पताल ले जाने के रास्ते में उसका दम तोड़ दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना की तहरीर मिली है और आरोपितों की तलाश में तैनात पुलिस बल है। विवाद तीन फीट जमीन और छप्पर को बढ़ाने से जुड़ा था। पिछले भी 15 दिन में झगड़ा हुआ था जिसे शांत किया गया था.
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के लखीमपुर खीरी ताल के पास एक गांव में जमीन के एक मामूली विवाद के कारण दो चाचाओं ने अपने आठ वर्षीय भतीजे को हत्या कर दिया। घटना गुरुवार की रात हुई जब आरोपी सियाराम और हरेरां जो मरीज की मां ज्ञानवती के पति के चचेरे भाई हैं, छप्परनुमा घर में सो रहे बच्चे रवि पर चाकू से हमला कर उसका गला रेट लिए। बेटे को बचाने आई मां पर भी हमला किया गया। बच्चे को अस्पताल ले जाने के रास्ते में उसका दम तोड़ दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना की तहरीर मिली है और आरोपितों की तलाश में तैनात पुलिस बल है। विवाद तीन फीट जमीन और छप्पर को बढ़ाने से जुड़ा था। पिछले भी 15 दिन में झगड़ा हुआ था जिसे शांत किया गया था
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