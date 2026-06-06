UPPSC ने Assistant Professor Exam 2025 के भौतिक विज्ञान व शारीरिक शिक्षा प्रश्नपत्र पर आपत्तियां मांगी, अंतिम तिथि 11 जून

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा-2025 के भौतिक विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा विषयों के प्रश्नपत्रों पर आपत्तियाँ मांगी हैं। परीक्षा 31 मई को हुई थी और प्रश्नपत्र व उत्तर आयोग की वेबसाइट पर 11 जून तक उपलब्ध किए गए हैं। आपत्तियों को निर्धारित प्रारूप में पाँच बजे तक जमा करना होगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) भर्ती परीक्षा-2025 के भौतिक विज्ञान व शारीरिक शिक्षा विषयों के प्रश्नपत्रों पर आपत्तियां मांगी हैं। परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पाण्डेय के अनुसार 31 मई को आयोजित की गई इस परीक्षा के दोनों विषयों में संबंधित प्रश्न संख्या 31 से 120 तक के प्रश्नपत्र एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर 11 जून तक उपलब्ध किए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न-पुस्तिका के आधार पर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर के संबंध में आपत्ति है तो निर्धारित प्रारूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि आपत्ति दर्ज करते समय अभ्यarthiyों को संबंधित प्रश्न संख्या, सही विकल्प तथा उसके समर्थन में प्रमाण सहित विवरण देना होगा। केवल प्रमाणयुक्त आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। आपत्तियां एक बंद लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को संबोधित कर भेजनी होंगी। आपत्तियां डák अथवा स्वयं उपस्थित होकर 11 जून को शाम पाँच बजे तक जमा की जा सकती हैं। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न-पुस्तिका वार-कोड संख्या में अंकित प्रश्नों और विकल्पों के आधार पर ही आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। प्रश्नपत्र में सही विकल्पों को हाइलाइट और आयताकार खाने में अंडरलाइन कर प्रदर्शित किया गया है। यह आपत्ति प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। समस्त प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर समय पर जानी जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों को अपनी आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिल रहा है। परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पाण्डेय ने इसे एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया बनाने के लिए बताया है। अधिकांश अभ्यर्थी इस आदेश के बाद अपनी आपत्तियों को तैयार करने में जुड़े हैं। यह कोशिश युवा प्रतिभाओं को उचित मौका देने के लिए आयोग द्वारा की जा रही है। संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि यूपीपीएससी ने हाल ही में राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य की भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें दोनों विषयों के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र तैयार किए गए थे। आयोग की वेबसाइट पर सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध है। अभ्यर्थी आधिकारिक दस्तावेज़ों और निर्देशों का पालन करते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इस प्रकार यह नई प्रणाली परीक्षा की निरंतरता और पारदर्शिता बनाए रखेगी.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) भर्ती परीक्षा-2025 के भौतिक विज्ञान व शारीरिक शिक्षा विषयों के प्रश्नपत्रों पर आपत्तियां मांगी हैं। परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पाण्डेय के अनुसार 31 मई को आयोजित की गई इस परीक्षा के दोनों विषयों में संबंधित प्रश्न संख्या 31 से 120 तक के प्रश्नपत्र एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर 11 जून तक उपलब्ध किए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न-पुस्तिका के आधार पर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर के संबंध में आपत्ति है तो निर्धारित प्रारूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि आपत्ति दर्ज करते समय अभ्यarthiyों को संबंधित प्रश्न संख्या, सही विकल्प तथा उसके समर्थन में प्रमाण सहित विवरण देना होगा। केवल प्रमाणयुक्त आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। आपत्तियां एक बंद लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को संबोधित कर भेजनी होंगी। आपत्तियां डák अथवा स्वयं उपस्थित होकर 11 जून को शाम पाँच बजे तक जमा की जा सकती हैं। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न-पुस्तिका वार-कोड संख्या में अंकित प्रश्नों और विकल्पों के आधार पर ही आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। प्रश्नपत्र में सही विकल्पों को हाइलाइट और आयताकार खाने में अंडरलाइन कर प्रदर्शित किया गया है। यह आपत्ति प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। समस्त प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर समय पर जानी जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों को अपनी आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिल रहा है। परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पाण्डेय ने इसे एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया बनाने के लिए बताया है। अधिकांश अभ्यर्थी इस आदेश के बाद अपनी आपत्तियों को तैयार करने में जुड़े हैं। यह कोशिश युवा प्रतिभाओं को उचित मौका देने के लिए आयोग द्वारा की जा रही है। संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि यूपीपीएससी ने हाल ही में राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य की भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें दोनों विषयों के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र तैयार किए गए थे। आयोग की वेबसाइट पर सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध है। अभ्यर्थी आधिकारिक दस्तावेज़ों और निर्देशों का पालन करते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इस प्रकार यह नई प्रणाली परीक्षा की निरंतरता और पारदर्शिता बनाए रखेगी





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