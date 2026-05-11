This news text talks about the upcoming UPSC Prelims Admit Card 2026 and the eligibility criteria for candidates to take online test for the same.

आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखने वाले लाखों देश के युवाओं के लिए सिविल सेवा एंट्रेंस एग्जाम 2026 (CSE Prelims 2026) का एडमिट कार्ड जारी होने के आधिकारिक तौर पर किसी भी वक्त हो सकता है। जो कैंडिडेट्स अपने एग्जाम सेंटर और सिटी की डिटेल जानना चाहते हैं, वे, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.

gov.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो, संघ लोक सेवा आयोग आमतौर पर परीक्षा की तारीख से 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर देता है। इस साल, UPSC Prelims 2026 परीक्षा 24 मई, 2026 को होने जा रही है। ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद student नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं: सबसे पहले UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अगले ही धाम पर, UPSC Prelims Admit Card 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें। अब आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर दर्ज करें। इसके बाद अपनी जन्म तिथि और कैप्चा कोड सही सही भरें। सारी डिटेल्स सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। भविष्य और परीक्षा के दिन के लिए इसे डाउनलोड करें और इसका एक साफ प्रिंटआउट निकालकर रख लें। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम और बाकी जरूरी दिशा निर्देशों के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद ध्यान से पढ़ें। किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।





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