UPSC Tips: IAS Officer Explains Importance of Self-study and Planning in UPSC Preparation

The article discusses the importance of self-study and planning in UPSC preparation. It highlights that the UPSC exam is not just about knowledge but also about attitude, discipline, and continuous preparation. It quotes an IAS officer from the 2022 batch who emphasizes the need for self-study and planning to succeed in the exam. The officer further discusses the UPSC exam pattern and the importance of previous year question papers and current affairs in preparation.

UPSC Tips: ‘कोई 1 मिनट में ब्यूरोक्रेट नहीं बनता’, 2022 बैच के IAS ने बताया- यूपीएससी आपसे क्या चाहता हैUPSC IAS Success Strategy in Hindi: यूपीएससी परीक्षा केवल ज्ञान नहीं बल्कि धैर्य अनुशासन और लगातार मेहनत मांगती है। 2022 बैच के आईएएस अधिकारी के अनुसार, 1 मिनट में कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं बनता है। उन्होंने बताया कि सफलता के लिए यूपीएससी आपसे क्या चाहता है और तैयारी के लिए सही दिशा तय करना कितना जरूरी है।UPSC CSE Tips by IAS Arpit Gupta: UPSC 2026 प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई को होने जा रही है, ऐसे में सही दिशा में तैयारी बेहद जरूरी है। सही रणनीति और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स इस कठिन परीक्षा में आगे बढ़ पाते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। 2022 बैच के IAS अधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया है कि UPSC सिर्फ रटने की परीक्षा नहीं बल्कि यह उम्मीदवार की सोच, समझ और धैर्य को परखती है। यूपीएससी आपसे यह नहीं चाहता कि आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, बल्कि यह चाहता है कि आप जानकारी को कितनी गहराई से समझकर आगे बढ़ते हैं। आइए यहां विस्तार से जानें आईएएस अधिकारी अर्पित के अनुसा.

UPSC Tips: ‘कोई 1 मिनट में ब्यूरोक्रेट नहीं बनता’, 2022 बैच के IAS ने बताया- यूपीएससी आपसे क्या चाहता हैUPSC IAS Success Strategy in Hindi: यूपीएससी परीक्षा केवल ज्ञान नहीं बल्कि धैर्य अनुशासन और लगातार मेहनत मांगती है। 2022 बैच के आईएएस अधिकारी के अनुसार, 1 मिनट में कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं बनता है। उन्होंने बताया कि सफलता के लिए यूपीएससी आपसे क्या चाहता है और तैयारी के लिए सही दिशा तय करना कितना जरूरी है।UPSC CSE Tips by IAS Arpit Gupta: UPSC 2026 प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई को होने जा रही है, ऐसे में सही दिशा में तैयारी बेहद जरूरी है। सही रणनीति और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स इस कठिन परीक्षा में आगे बढ़ पाते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। 2022 बैच के IAS अधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया है कि UPSC सिर्फ रटने की परीक्षा नहीं बल्कि यह उम्मीदवार की सोच, समझ और धैर्य को परखती है। यूपीएससी आपसे यह नहीं चाहता कि आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, बल्कि यह चाहता है कि आप जानकारी को कितनी गहराई से समझकर आगे बढ़ते हैं। आइए यहां विस्तार से जानें आईएएस अधिकारी अर्पित के अनुसा





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