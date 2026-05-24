US President Trump Says Iran Deal 'Almost Done', Talks With Saudi, UAE Leaders

US President Donald Trump has announced that a deal with Iran is 'almost done' and that the details will be revealed soon. He also mentioned that he had good talks with leaders of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, and other countries regarding a peace agreement. Meanwhile, the spokesperson for the Iranian Foreign Ministry, Ismail Bakai, stated that there has been some easing of tensions between the US and Iran, but emphasized that it does not mean that all issues have been resolved.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान के साथ 'समझौता लगभग तय' है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता 'काफी हद तक तय' हो चुका है। इसका ब्योरा जल्द बताया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने सरकारी टीवी से कहा कि पिछले एक हफ़्ते में अमेरिका और ईरान के रुख़ में कुछ नरमी आई है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इसका मतलब यह नहीं है कि मुख्य मुद्दों पर सहमति बन गई है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि उनकी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, क़तर और अन्य देशों के नेताओं से 'शांति से जुड़े एक सहमति पत्र' पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। ट्रंप ने लिखा, 'अमेरिका, ईरान और अन्य संबंधित देशों के बीच समझौते पर काफ़ी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है। अब इसे सिर्फ़ अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार को उनकी इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात हुई, जो 'बहुत अच्छी' रही। पाकिस्तान: अगवा किए गए 21 मजदूर छुड़ाए गए, कंपनी के अधिकारी ने और क्या बताया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान के साथ 'समझौता लगभग तय' है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता 'काफी हद तक तय' हो चुका है। इसका ब्योरा जल्द बताया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने सरकारी टीवी से कहा कि पिछले एक हफ़्ते में अमेरिका और ईरान के रुख़ में कुछ नरमी आई है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इसका मतलब यह नहीं है कि मुख्य मुद्दों पर सहमति बन गई है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि उनकी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, क़तर और अन्य देशों के नेताओं से 'शांति से जुड़े एक सहमति पत्र' पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। ट्रंप ने लिखा, 'अमेरिका, ईरान और अन्य संबंधित देशों के बीच समझौते पर काफ़ी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है। अब इसे सिर्फ़ अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार को उनकी इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात हुई, जो 'बहुत अच्छी' रही। पाकिस्तान: अगवा किए गए 21 मजदूर छुड़ाए गए, कंपनी के अधिकारी ने और क्या बताया





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US President Trump Iran Deal Tension Easing Of Tensions Peace Agreement

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