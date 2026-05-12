US Senators Urge Trump to Push Hardened War Package for Taiwan Amid Tensions with China

US Senators urge the US government to formally inform Congress about a pending 14 billion dollar arms package for Taiwan that was earlier given clearance in January 2025. The senators also warn that any reduction in US support for Taiwan would embolden China and destabilize the Indo-Pacific region.

वाशिंगटन, 12 मई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते चीन के दौरे पर जाएंगे और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस बीच, अमेरिका के सीनेटरों के एक समूह ने शी जिनपिंग के साथ होने वाली मीटिंग से पहले ट्रंप से ताइवान के लिए 14 बिलियन डॉलर के हथियार पैकेज पर आगे बढ़ने की अपील की है। इसके साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि ताइपे के लिए अमेरिकी समर्थन में कोई भी कमी बीजिंग के हौसले को बढ़ावा देगी और हिंद-प्रशांत को अस्थिर करेगी।सीनेट की विदेश संबंध समिति की वरिष्ठ सदस्य सीनेटर जीन शाहीन और सीनेटर थॉम टिलिस के नेतृत्व में लिखे गए एक पत्र में सीनेटरों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह लंबे समय से लंबित हथियार बिक्री पैकेज को लेकर कांग्रेस को औपचारिक जानकारी दी जाए।.





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