US-Iran Ceasefire: डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया ईरान के साथ युद्धविराम, पाकिस्तान की अपील पर लिया बड़ा फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी अस्थायी युद्धविराम की अवधि को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के अनुरोध पर लिए गए इस फैसले का मकसद मध्यस्थों को बातचीत के लिए और समय देना है, हालांकि नौसैनिक नाकेबंदी और परमाणु नीति को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बरकरार है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ चल रहे अस्थायी युद्धविराम की अवधि को बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पूरी तरह से पाकिस्तान के विशेष अनुरोध पर लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों को ईरान के साथ सार्थक और व्यापक बातचीत के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराना है। इस विस्तार के साथ ही, युद्ध की आशंकाएं जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ रही थीं, उन पर फिलहाल विराम लग गया है। हालांकि, यह शांति बेहद नाजुक बनी हुई है

क्योंकि दोनों देशों के बीच कड़वाहट और रणनीतिक अविश्वास की जड़ें अभी भी बहुत गहरी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान तब सामने आया है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर था और पूरी दुनिया होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते सैन्य जमावड़े को लेकर चिंतित थी। इस कूटनीतिक पहल के पीछे की मुख्य वजह ईरान के साथ एक समग्र समझौते की तलाश है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि जल्दबाजी में लिए गए किसी भी फैसले से क्षेत्र में अराजकता फैल सकती है, इसलिए वे ईरान से एक ऐसे ठोस प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं जिसमें सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े सभी मुद्दे एक साथ हल किए जा सकें। दूसरी ओर, ईरान ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं का कहना है कि एक तरफ बातचीत की बात की जाती है, तो दूसरी ओर अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखना पूरी तरह से विरोधाभासी और अस्वीकार्य है। ईरान के अनुसार, जब तक इस समुद्री नाकेबंदी को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक किसी भी अंतिम समझौते तक पहुंचना मुश्किल है। पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में एक सेतु की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका द्वारा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा को स्थगित करने से शांति प्रयासों की राह में फिर से रुकावटें आ गई हैं। वर्तमान स्थिति की गंभीरता को होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से समझे तो पता चलता है कि यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की जीवन रेखा है। इस क्षेत्र में जहाजों पर हुए हालिया हमलों और अमेरिका द्वारा ईरानी जहाजों को रोके जाने की घटनाओं ने वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। इसके अतिरिक्त, ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी एक बड़ा विवादित मुद्दा बना हुआ है। ईरान का दावा है कि उसके पास संवर्धित यूरेनियम का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करने का संप्रभु अधिकार है, जबकि अमेरिका और इस्राइल इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए पूर्ण बंदी की मांग कर रहे हैं। फरवरी के अंत में शुरू हुआ संघर्ष अब छह सप्ताह से अधिक खिंच चुका है और इसने न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक रूप से भी दुनिया को प्रभावित किया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता और ट्रंप का यह नया रुख किसी स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर पाएगा या फिर यह केवल एक अस्थायी राहत है





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अमेरिका-ईरान संबंध डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान मध्यस्थता युद्धविराम होर्मुज जलडमरूमध्य

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