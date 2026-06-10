अमेरिकी सैन्य द्वारा ईरान के स.lyer हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में ईरान पर आत्मरक्षा के दावे में कई स्थानों पर हमले किए गए. CENTCOM ने कहा कि यह कारवाई 'उचित जवाब' के रूप में की गई है।

युनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच संघर्ष ने पुनः मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति को जन्म दिया है. हाल के दिनों में, ईरान के सлыеक्षी कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया, जिसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ( CENTCOM ) ने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा के दावे के तहत कई स्थानों पर हमले शुरू कर दिए हैं.

अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि यह कारवाई पिछले दिन ईरान द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने और गिराने के बाद की गई है, जिसे 'बिना कारण की आक्रमणकारी क्रिया' बताया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, पहले से ही तनाव भरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य द्वारा ईरान पर निकाली गई प्रतिक्रिया में कई रक्षा संरचनाओं और निशाने का विध्वंस किया गया है.

मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर CENTCOM के द्वारा जारी एक पोस्ट में कहा गया कि हमले 'कमांडर इन चीफ के आदेश पर' और 'उचित जवाब' के रूप में किए गए हैं. यह घटनाएं मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा देती हैं, और स्थानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं में चिंता पैदा कर रही हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हमले ईरान की रक्षा रणनीति को और गंभीर कर सकते हैं, और क्षेत्र में शांति को समर्पित प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अमेरिकी मछलों के अनुसार, ईरान के कई निर्देशक केंद्रों और सैन्य उपकरणों को लक्षित किया गया था, जिससे ईरान की क्षमता को नुकसान पहुंचा. दृश्य में तो युद्ध की स्थिति बनी रहे, लेकिन दोनों पक्षों के पीछे घुसपैठ व्यापारिक और आर्थिक हानि ज unnotified रहती है.

मध्य पूर्व के अन्य देश जैसे ईराक, सीरिया और यमन इस संघर्ष के प्रसार से संबंधित हैं और इनके सुरक्षाMegat दीवानेगी अधिक हो गए हैं. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस गतिशील परिस्थिति में शांति का निर्देश देना और संवाद के लिए प्रोत्साहित किया है, हालांकि तुरंत कार्रवाई लगातार जारी है





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