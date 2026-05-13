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Vijay Thalapathy And Trisha Krishnan: तृषा कृष्णन का टैटू हुआ वायरल

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Vijay Thalapathy And Trisha Krishnan: तृषा कृष्णन का टैटू हुआ वायरल
Vijay ThalapathyTrisha KrishnanTamil Nadu
📆13-05-2026 06:53:00
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तमिलनाडु की सियासत में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है, तो उसकी गूंज सिनेमा के गलियारों तक जरूर सुनाई देती है। लेकिन 10 मई 2026 को जब थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो महफिल की सारी लाइमलाइट नए सीएम के साथ-साथ एक खास मेहमान और उनके टैटू ने लूट ली। यह मेहमान कोई और नहीं, बल्कि साउथ की टॉप एक्ट्रेस तृषा कृष्णन थीं। जिन्हें इन दिनों विजय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी कहा जा रहा है। ऐसे में शपथ समारोह के दौरान तृषा की मौजूदगी और उनके हाथ पर बने एक टैटू ने सोशल मीडिया पर 'कॉन्स्पिरसी थ्योरी' और ज्योतिषीय चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। तृषा कृष्णन का टैटू हुआ वायरल।

Vijay Thalapathy And Trisha Krishnan : तमिलनाडु की सियासत में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है, तो उसकी गूंज सिनेमा के गलियारों तक जरूर सुनाई देती है। लेकिन 10 मई 2026 को जब थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो महफिल की सारी लाइमलाइट नए सीएम के साथ-साथ एक खास मेहमान और उनके टैटू ने लूट ली। यह मेहमान कोई और नहीं, बल्कि साउथ की टॉप एक्ट्रेस तृषा कृष्णन थीं। जिन्हें इन दिनों विजय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी कहा जा रहा है। ऐसे में शपथ समारोह के दौरान तृषा की मौजूदगी और उनके हाथ पर बने एक टैटू ने सोशल मीडिया पर 'कॉन्स्पिरसी थ्योरी' और ज्योतिषीय चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। तृषा कृष्णन का टैटू हुआ वायरल.

Vijay Thalapathy And Trisha Krishnan: तमिलनाडु की सियासत में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है, तो उसकी गूंज सिनेमा के गलियारों तक जरूर सुनाई देती है। लेकिन 10 मई 2026 को जब थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो महफिल की सारी लाइमलाइट नए सीएम के साथ-साथ एक खास मेहमान और उनके टैटू ने लूट ली। यह मेहमान कोई और नहीं, बल्कि साउथ की टॉप एक्ट्रेस तृषा कृष्णन थीं। जिन्हें इन दिनों विजय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी कहा जा रहा है। ऐसे में शपथ समारोह के दौरान तृषा की मौजूदगी और उनके हाथ पर बने एक टैटू ने सोशल मीडिया पर 'कॉन्स्पिरसी थ्योरी' और ज्योतिषीय चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। तृषा कृष्णन का टैटू हुआ वायरल

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