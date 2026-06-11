Vimnes T20 World Cup 2026 and Men's ODI World Cup 2027 Updates: Dates, Venues, Teams, and More

The 2026 VIMNES T20 World Cup and the 2027 Men's ODI World Cup have been announced with significant updates. The VIMNES T20 World Cup 2026 will start from 12 June, while the Men's ODI World Cup 2027 will begin on 4 October. The three-nation hosting team for the 2027 Men's ODI World Cup is South Africa, Zimbabwe, and Namibia. The tournament will be held in South Africa, Zimbabwe, and Namibia, with most matches scheduled to take place in South Africa. The 14 participating teams will be divided into two groups of seven teams each, with the top three teams from each group qualifying for the Super Six stage. The final match of the tournament is scheduled for 21 November.

12 जून से विमंस टी20 विश्‍व कप 2026 का आगाज होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले मेंस वनडे विश्‍व कप 2027 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 अक्‍टूबर से वनडे विश्‍व कप 2027 की शुरुआत हो सकती है। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 नवंबर को खेला जा सकता है। इस बार विश्‍व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्‍त रूप से कर रहे हैं।टूर्नामेंट के ज्‍यादातर मैच दक्षिण अफ्रीका में हो सकते हैं। 54 में से 40 मुकाबले साउथ अफ्रीका के 8 स्‍टेडियम में होने की संभावना है। जिम्बाब्वे तीन स्थानों पर आठ से दस मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि नामीबिया में तीन मैच आयोजित हो सकते हैं। जिम्बाब्वे के आयोजन स्थलों की सूची में विक्टोरिया फॉल्स का नाम भी जुड़ गया है। इसके अलावा हरारे और बुलावेयो में विश्‍व कप के मुकाबले हो सकते हैं।वनडे विश्‍व कप 2027 में 14 टीमों के बीच खिताबी जंग होगी। इन टीमों को 7-7 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप की टॉप-3 टीम सुपर सिक्‍स का टिकट काटाएंगी। पिछले 2 विश्‍व कप में 10-10 टीमों की टक्‍कर देखने को मिली थी। 2023 विश्‍व कप का खिताब ऑस्‍ट्रेलिया ने जीता था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेले गए फाइनल में कंगारू टीम ने मेजबान भारत को 6 विकेट से शिकस्‍त दी थी।ऑस्‍ट्रेलिया टीम ने सबसे ज्‍यादा 6 बार वनडे विश्‍व कप का खिताब जीता है। इसके बाद भारत और वेस्‍टइंडीज का नंबर आता है। दोनों ही टीमों ने संयुक्‍त रूप से 2-2 बार ट्रॉफी पर कब्‍जा जमाया है। टीम इंडिया ने 1983 में कपिल देव की कप्‍तानी में और 2011 में एमएस धोनी के नेतृत्‍व में विश्‍व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 2003 और 2023 में मैन इन ब्‍लू को फाइनल में हार मिली है। पाकिस्‍तान, श्रीलंका और इंग्‍लैंड टीम अब तक 1-1 बार विश्‍व कप जीत पाई है।रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्‍ड कप के लिए खुद को साबित करना होगा, पूर्व चयनकर्ता का अल्‍टीमेट.

12 जून से विमंस टी20 विश्‍व कप 2026 का आगाज होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले मेंस वनडे विश्‍व कप 2027 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 अक्‍टूबर से वनडे विश्‍व कप 2027 की शुरुआत हो सकती है। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 नवंबर को खेला जा सकता है। इस बार विश्‍व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्‍त रूप से कर रहे हैं।टूर्नामेंट के ज्‍यादातर मैच दक्षिण अफ्रीका में हो सकते हैं। 54 में से 40 मुकाबले साउथ अफ्रीका के 8 स्‍टेडियम में होने की संभावना है। जिम्बाब्वे तीन स्थानों पर आठ से दस मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि नामीबिया में तीन मैच आयोजित हो सकते हैं। जिम्बाब्वे के आयोजन स्थलों की सूची में विक्टोरिया फॉल्स का नाम भी जुड़ गया है। इसके अलावा हरारे और बुलावेयो में विश्‍व कप के मुकाबले हो सकते हैं।वनडे विश्‍व कप 2027 में 14 टीमों के बीच खिताबी जंग होगी। इन टीमों को 7-7 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप की टॉप-3 टीम सुपर सिक्‍स का टिकट काटाएंगी। पिछले 2 विश्‍व कप में 10-10 टीमों की टक्‍कर देखने को मिली थी। 2023 विश्‍व कप का खिताब ऑस्‍ट्रेलिया ने जीता था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेले गए फाइनल में कंगारू टीम ने मेजबान भारत को 6 विकेट से शिकस्‍त दी थी।ऑस्‍ट्रेलिया टीम ने सबसे ज्‍यादा 6 बार वनडे विश्‍व कप का खिताब जीता है। इसके बाद भारत और वेस्‍टइंडीज का नंबर आता है। दोनों ही टीमों ने संयुक्‍त रूप से 2-2 बार ट्रॉफी पर कब्‍जा जमाया है। टीम इंडिया ने 1983 में कपिल देव की कप्‍तानी में और 2011 में एमएस धोनी के नेतृत्‍व में विश्‍व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 2003 और 2023 में मैन इन ब्‍लू को फाइनल में हार मिली है। पाकिस्‍तान, श्रीलंका और इंग्‍लैंड टीम अब तक 1-1 बार विश्‍व कप जीत पाई है।रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्‍ड कप के लिए खुद को साबित करना होगा, पूर्व चयनकर्ता का अल्‍टीमेट





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vimnes T20 World Cup 2026 Men's ODI World Cup 2027 Dates Venues Teams Tournament Format Super Six Stage Final Match Date Host Countries Tournament History Rohit Sharma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

फुटबॉल वर्ल्डकप में अमेरिका पर भेदभाव के आरोप: रेफरी को वापस भेजा, रन-वे पर खिलाड़ियों की जांच, डॉग स्क्वॉड बुलाया; फैन बोले- अपराधियों सा बर्तावFIFA World Cup 2026: US accused of discrimination following stringent airport checks on players and officials. Follow latest updates.

Read more »

पहली बार तीन देश होस्ट करेंगे FIFA वर्ल्ड कप: अमेरिका-कनाडा-मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीमें जाएंगी; जानिए सबकुछFIFA World Cup 2026 USA Canada Mexico LIVE updates. Follow 48 teams, 104 matches, new format details.

Read more »

पहली बार तीन देश होस्ट करेंगे FIFA वर्ल्ड कप: अमेरिका-कनाडा-मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच, नॉकआउट में 32 टीमें जाएंगी; जानिए सबकुछFIFA World Cup 2026 USA Canada Mexico LIVE updates. Follow 48 teams, 104 matches, new format details.

Read more »

7 भाइयों की जोड़ी FIFA World Cup 2026 में खेलती नजर आएगीThe FIFA World Cup 2026 will feature a 7-brothers' combination, with four such combinations playing for different countries.

Read more »

FIFA वर्ल्ड कप में पहली बार बिलेनियर फुटबॉलर खेलते दिखेंगे: रोनाल्डो सबसे अमीर खिलाड़ी, दूसरे नंबर पर मेसी; दोनों की नेटवर्थ 1 बिलियन से ज्यादाFIFA World Cup 2026 billionaire footballers list out. Follow Cristiano Ronaldo & Lionel Messi net worth updates.

Read more »

FIFA World Cup 2026: 44 साल में दोगुनी हो गई टीमों की संख्‍या | Fifa World Cup History Evolution And Expansion To 48 Teams In 2026FIFA World Cup History: फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में हुई थी। पहले संस्करण में महज 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। जो अब बढ़कर 48 हो गई हैं। पिछले 44 साल में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों की संख्या दोगुनी हुई है।

Read more »