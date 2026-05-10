Vinesh Phogat vs Brij Bhushan Sharan Singh: बयानबाजी, खेल जगत में विवाद, सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता से बाहर

महिला पहलवान Vinesh Phogat और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष Brij Bhushan Sharan Singh के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। विनेश को सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता से बाहर रखा गया, जिसके बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर तंज कसे। खेल जगत में इस विवाद को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। यूपी के गोंडा जिले में स्थित नंदिनी नगर महाविद्यालय में सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसमें विनेश फोगाट ने हिस्सा लिया। उन्हें झुकाने की ताकत किसी में नहीं दरअसल, विनेश फोगाट ने इस प्रतियोगिता के जरिए घरेलू कुश्ती में वापसी करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोग उनके व्यक्तित्व में कमियां तलाश रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा अपना सिर ऊंचा रखा है। उन्हें झुकाने की ताकत किसी में नहीं है। जिसके सहारे पर कोई बैठा, वह कभी भी टूट सकता है। Brij Bhushan Sharan Singh ने भी X पर एक शेर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि शोहरत ज्यादा समय तक स्थायी नहीं रहती और जिस सहारे पर कोई बैठा है, वह कभी भी टूट सकता है। भारतीय कुश्ती संघ ने विनेश फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उन पर अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोप लगाए गए हैं।

महिला पहलवान Vinesh Phogat और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष Brij Bhushan Sharan Singh के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। विनेश को सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता से बाहर रखा गया, जिसके बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर तंज कसे। खेल जगत में इस विवाद को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। यूपी के गोंडा जिले में स्थित नंदिनी नगर महाविद्यालय में सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसमें विनेश फोगाट ने हिस्सा लिया। उन्हें झुकाने की ताकत किसी में नहीं दरअसल, विनेश फोगाट ने इस प्रतियोगिता के जरिए घरेलू कुश्ती में वापसी करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोग उनके व्यक्तित्व में कमियां तलाश रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा अपना सिर ऊंचा रखा है। उन्हें झुकाने की ताकत किसी में नहीं है। जिसके सहारे पर कोई बैठा, वह कभी भी टूट सकता है। Brij Bhushan Sharan Singh ने भी X पर एक शेर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि शोहरत ज्यादा समय तक स्थायी नहीं रहती और जिस सहारे पर कोई बैठा है, वह कभी भी टूट सकता है। भारतीय कुश्ती संघ ने विनेश फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उन पर अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोप लगाए गए हैं.

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