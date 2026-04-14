Vivo T5 Pro 5G भारत में 15 अप्रैल को होगा लॉन्च: जानें कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

वीवो भारत में अपना नया 5G फोन Vivo T5 Pro 5G लॉन्च करने जा रहा है। फोन में स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 चिपसेट, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 9,020mAh की बैटरी जैसे फीचर्स शामिल हैं। लॉन्च की तारीख, संभावित कीमत और अन्य विशिष्टताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

प्रौद्योगिकी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो कल भारत में अपना एक और नया 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसे कंपनी Vivo T5 Pro 5G के नाम से पेश करने वाली है। कंपनी ने इससे पहले Vivo T5x 5G लॉन्च किया था। अब कंपनी इस T सीरीज के दूसरे डिवाइस को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने अपने इस अपकमिंग T5 Pro के कई फीचर्स का पहले ही खुलासा कर दिया है। फोन में क्या-क्या खूबियां होंगी, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Vivo T5 Pro 5G की संभावित कीमत पर गौर करें तो, रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में Vivo T5 Pro की शुरुआती कीमत 30,000 रुपये से 33,000 रुपये के बीच हो सकती है। याद दिला दें कि इसके पिछले मॉडल Vivo T4 Pro को कंपनी ने अगस्त 2025 में लॉन्च किया था और इसकी कीमत उस वक्त 27,999 रुपये थी।

Vivo T5 Pro 5G कब होगा लॉन्च? वीवो का यह नया डिवाइस कल, 15 अप्रैल को दोपहर 12 बजे (IST) भारत में लॉन्च होगा। लॉन्च के बाद आप इस डिवाइस को Vivo के ई-स्टोर, Flipkart और पार्टनर रिटेलर्स से खरीद सकेंगे। Flipkart लिस्टिंग में फोन के स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा हो गया है। 'While others lag, the Pro bolts ahead. Smoother. Faster. Better. vivo T5 Pro with 144 Hz Refresh Rate, launching on 15th April, 12PM. Search now on Flipkart to know more. #vivoT5Pro #GetSetTurbo #TurboLife #vivoSeriesT' – vivo India (@Vivo_India) April 13, 2026.

Vivo T5 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस की ऑफिशियल लिस्टिंग से पता चलता है कि फोन में स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 चिपसेट मिलने वाला है, जो T4 Pro के स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 SoC के मुकाबले थोड़ा कमजोर है। डिवाइस में फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज भी मिल रही है। परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए डिवाइस में 7000mm2 का VC कूलिंग सिस्टम भी मिलने वाला है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि ये इस सेगमेंट में सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम है। इतना ही नहीं, इस अपकमिंग Vivo T5 Pro 5G में 9,020mAh की जबरदस्त बैटरी भी मिलने वाली है जिसके साथ 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात करें तो डिवाइस में 6.8 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और 5,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिलेगी।

Vivo T5 Pro 5G के कैमरा स्पेक्स पर नजर डालें तो फोटोग्राफी के लिए Vivo T5 Pro में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है, जो OIS के साथ आएगा। साथ में फोन में 2MP का बोकेह सेंसर भी मिलने वाला है। सामने की तरफ इस फोन में 32MP का सेल्फी कैमरा भी मिलेगा। आगे और पीछे, दोनों कैमरे 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं





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