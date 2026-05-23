VIDEO: तीनों रोते हुए नजर आएं वरुण धवन के पिता, जिजादा रोते हुए हैं वीडियो पर फैंस

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है जवानी है तो इश्क होना है को लेकर सुर्खियों में हैं। उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। ऐसी ही कुछ गतिविधि देखी गई है जब उनकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

एक वीडियो सामने आया है जिसमें वरुण धवन के पिता और डायरेक्टर डेविड धवन, अपने बेटे की फिल्म है जवानी है तो इश्क होना है के ट्रेलर्स लॉन्च के दौरान रोते हुए दिखाई दिए। वरुण धवन के पिता को इस तरह देख एक्टर भी अपने इमोशन छुपा नहीं पाए। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वे बता रहे हैं कि उनकी फिल्म का ट्रेलर होने पर अपने चाचा और अनिल धवन के लिए भावुक हुए। वीडियो में वरुण धवन के पिता और वरुण भी रोते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर प्यार और इमोशन देखने को मिल रहा है। दिल छू लेने वाली बातें भी हो रही हैं। बहुत से फैंस इसे देखकर भावुक हो रहे हैं.

एक वीडियो सामने आया है जिसमें वरुण धवन के पिता और डायरेक्टर डेविड धवन, अपने बेटे की फिल्म है जवानी है तो इश्क होना है के ट्रेलर्स लॉन्च के दौरान रोते हुए दिखाई दिए। वरुण धवन के पिता को इस तरह देख एक्टर भी अपने इमोशन छुपा नहीं पाए। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वे बता रहे हैं कि उनकी फिल्म का ट्रेलर होने पर अपने चाचा और अनिल धवन के लिए भावुक हुए। वीडियो में वरुण धवन के पिता और वरुण भी रोते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर प्यार और इमोशन देखने को मिल रहा है। दिल छू लेने वाली बातें भी हो रही हैं। बहुत से फैंस इसे देखकर भावुक हो रहे हैं





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

क्या कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने रवाना हुईं ऐश्वर्या राय? बेटी आराध्या के साथ एयरपोर्ट पर आईं नजरAishwarya Rai Video: 79वां कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में चल रहा है। इस फेस्टिवल में हर साल ऐश्वर्या राय शिरकत करती हैं। हालांकि, 12

Read more »

यूपी के बाहुबलियों को कैसे मिले शस्त्र लाइसेंस: हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह, राजा भइया, धनंजय सिंह समेत 19 की मांगी रिपोर्टuttar Pradesh allahabad high court armslicense report raja bhaiya dhananjay brij bhushan singh video. Follow latest updates.

Read more »

Kudargarh Dham Fire video: सूरजपुर के कुदरगढ़ धाम में लगी भीषण आग, जल गई पुजारियों की झोपड़ी-शेड, मची अफरा-तफरीKudargarh Dham Fire video: भीषण गर्मी में शुक्रवार की दोपहर अचानक आग लगने से श्रद्धालुओं के बीच मच गया हडक़ंप, पुजारियों ने वीडियो बनाकर किया शेयर

Read more »

कूल लुक में स्पॉट हुईं 'कॉकटेल-2' एक्ट्रेस कृति सेनन; Videoकूल लुक में स्पॉट हुईं 'कॉकटेल-2' एक्ट्रेस कृति सेनन; Video

Read more »

यूपी के 4 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट: पाकिस्तान के रास्ते उत्तर भारत में आ रही गर्म हवाएं, बांदा रहा सबसे गर्म शहरUttar Pradesh up weather alert Heatwave lucknow warning banda hottest city nights get warmer up india Pakistan Winds Update Video. Follow Weather Updates.

Read more »

Mainpat Viral Video: ऐसी भी बहू! 90 वर्षीय सास को पीठ पर लादकर पेंशन दिलाने पहुंची 6 किमी दूर बैंक, आंखों में आए आंसू | Daughter In Law Carry Her 90 Year Old Mother In Law On BackMainpat Viral Video: मैनपाट से बेबसी की बेहद ही भावुक तस्वीर आई सामने, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, बहू ने कहा- हर महीने लाना पड़ता है बैंक

Read more »