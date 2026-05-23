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VIDEO: तीनों रोते हुए नजर आएं वरुण धवन के पिता, जिजादा रोते हुए हैं वीडियो पर फैंस

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VIDEO: तीनों रोते हुए नजर आएं वरुण धवन के पिता, जिजादा रोते हुए हैं वीडियो पर फैंस
United States Latest News,United States Headlines
📆23-05-2026 12:12:00
📰News Nation
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बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी फैमिली एंटरटेनर फिल्म है जवानी है तो इश्क होना है को लेकर सुर्खियों में हैं। उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। ऐसी ही कुछ गतिविधि देखी गई है जब उनकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

एक वीडियो सामने आया है जिसमें वरुण धवन के पिता और डायरेक्टर डेविड धवन, अपने बेटे की फिल्म है जवानी है तो इश्क होना है के ट्रेलर्स लॉन्च के दौरान रोते हुए दिखाई दिए। वरुण धवन के पिता को इस तरह देख एक्टर भी अपने इमोशन छुपा नहीं पाए। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वे बता रहे हैं कि उनकी फिल्म का ट्रेलर होने पर अपने चाचा और अनिल धवन के लिए भावुक हुए। वीडियो में वरुण धवन के पिता और वरुण भी रोते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर प्यार और इमोशन देखने को मिल रहा है। दिल छू लेने वाली बातें भी हो रही हैं। बहुत से फैंस इसे देखकर भावुक हो रहे हैं.

एक वीडियो सामने आया है जिसमें वरुण धवन के पिता और डायरेक्टर डेविड धवन, अपने बेटे की फिल्म है जवानी है तो इश्क होना है के ट्रेलर्स लॉन्च के दौरान रोते हुए दिखाई दिए। वरुण धवन के पिता को इस तरह देख एक्टर भी अपने इमोशन छुपा नहीं पाए। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वे बता रहे हैं कि उनकी फिल्म का ट्रेलर होने पर अपने चाचा और अनिल धवन के लिए भावुक हुए। वीडियो में वरुण धवन के पिता और वरुण भी रोते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर प्यार और इमोशन देखने को मिल रहा है। दिल छू लेने वाली बातें भी हो रही हैं। बहुत से फैंस इसे देखकर भावुक हो रहे हैं

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